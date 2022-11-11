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Главная война с Россией Антоновский мост стоит, но ВСУ контролируют все переправы возле него, - глава Херсонского облсовета
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Антоновский мост стоит, но ВСУ контролируют все переправы возле него, - глава Херсонского облсовета

11 ноября, 2022 пятница
08:52
война с Россией

В Херсонской области в ночь на 11 ноября были прилеты по Антоновскому мосту. Он стоит, но ВСУ контролируют понтонные переправы рядом

Об этом рассказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире Еспресо.

По его словам, неизвестно, кто именно его обстрелял: оккупанты или ВСУ, контролировавшие отход врага. Мост стоит, но понтонные переправы находятся под контролем украинских военных.

"Я уверен, что это начало великой битвы за Херсон. Все происходящие мероприятия вызывают общую надежду херсонцев на как можно скорее увольнение", - подчеркнул Александр Самойленко.

  • 3 августа ОК "Юг" сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского.
  • Впоследствии российские оккупанты принялись разворачивать в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ВСУ Антоновский мост.
  • Утром 26 августа в эфире Еспрессо Сергей Хлань рассказал, что возле Антоновского моста продолжаются "традиционные взрывы", а кафиры подтягивают инженерную технику и баржи к переправам. Они пытаются оперативно латать пробоины на мостах, но украинские войска держат все эти объекты под постоянным контролем. А после обеда 26 августа в районе Антоновского моста снова раздались взрывы, над мостом поднялся дым. Впоследствии в сеть выложили фотографию, снятую спутником Planet Labs 26 августа, вскоре после того, как появились сообщения о новых взрывах в районе Антоновского моста.
  • 29 августа в Херсоне поразили баржи у Антоновского моста. А 31 августа украинские силы закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами Херсонской области.
  • 17 сентября ВСУ испортили планы кафиров восстановить Антоновский железнодорожный мост.
  • На 30 сентября россияне пытались возобновить движение через Антоновский мост в Херсоне.
  • 20 октября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр, соединяющий временно оккупированные Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью.
  • Уже ночью 11 ноября в ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.

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