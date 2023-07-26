Антоновский мост остается горячей точкой, - Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что все попытки оккупантов выбить наших военных с закрепленных позиций на левобережье Днепра напрасны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Антоновский мост остается горячей точкой. Все попытки оккупантов выбить наших военных с позиций, где они закрепились на левом берегу и удерживают часть островов в районе Антоновского моста и дач, неудачны", - отметил Хлань.
Депутат Херсонского областного совета также добавил, что мощными артиллерийскими ударами и авиабомбами оккупанты пытались со стороны Олешек выбить наших ребят с левого берега Днепра, но защитники удачно закреплены.
"Эта стратегическая точка удерживается украинскими военными, все попытки оккупантов бесполезны", - подчеркнул Хлань.
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