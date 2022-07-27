Антоновский и другие мосты через Днепр на Херсонщине обречены на уничтожение, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"К сожалению, на войне очень мало правды. Когда мы переходим к боевым действиям, то все стороны пытаются использовать разные формы объяснения своих действий. Мы понимаем, что уничтожение мостов через Днепр на Херсонщине является важным фактором блокирования российских войск. Я считал, что ВСУ попытаться сохранить эти мосты. Поскольку эти мосты нужны нашим войскам во время наступления. Однако видим, что Генштаб принял более кардинальное решение, понимая, что при отступлении россияне все равно уничтожили бы эти мосты", - пояснил Згурец.

Аналитик убежден, что мосты через Днепр в Херсонской области будут уничтожены.

"Антоновский и другие мосты через Днепр на Херсонщине просто обречены. То, что руководитель прессцентра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не говорит категорически, что мы держим эти мосты под контролем и уничтожим, возможно, особенностью военной лексики. Поэтому у нас есть такие реалии нашей войны", - добавил он.

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил, что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту.