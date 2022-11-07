Об этом сообщило издание Bild .

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал генеральный директор госпредприятия "Антонов" Евгений Гаврилов.

Сообщается, что вторая "Мрия" готова уже на 30%. Стоимость строительства оценивается в 500 миллионов евро. Собрать деньги поможет международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонова" и куда часто летал Ан-225.

Кроме того, на facebook-странице ANTONOV Company, было сообщено о том, что 7 ноября 2022 года в аэропорту Leipzig/Halle Airport состоялось открытие международного имиджевого проекта "Украина: с Мрией в сердце".

"Его цель - еще раз показать миру, какие последствия, разрушения и уничтожения несет с собой "русский мир". По словам посла Украины в Германии (Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine) Алексея Макеева, "событие, на котором мы сегодня присутствуем , является одной из важных составляющих информирования мирового сообщества о разрушениях, которые российские силы совершают в Украине", - говорится в сообщении.

В феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" .

В апреле спикер ГП "Антонов" Лариса Дроздова в эфире Еспресо рассказала , что "Мрию" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж.

28 июня Укрпочта запустила продажу марки с изображением "Мрии". Основой эскизов почтовой марки "Украинская Мрия", конвертов, карт и штемпелей стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области.

По состоянию на 18 октября было известно, что Служба безопасности Украины выясняет обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия", в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло необходимые меры для его сохранения.

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