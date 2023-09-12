"Антонов" будет производить беспилотники для украинской армии
Предприятие "Антонов" расширяет производство, теперь кроме грузовых самолетов оно будет производить беспилотники для обороны Украины
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на закрытую презентацию Укроборонпрома.
"Целью открытия центра производства беспилотников на базе предприятия "Антонов" является расширение возможностей производства беспилотных комплексов и предоставление поддержки частным производителям с точки зрения экспертизы и услуг", - говорится в презентации Укроборонпрома.
"Антонов" не комментирует планы по производству беспилотников по соображениям безопасности.
Новый центр Антонова включает в себя 26 функций, среди которых и экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов БПЛА и разработку стандартов компонентов.
Производство грузовых самолетов остается основным направлением предприятия, но новый центр беспилотников поможет удовлетворить военные нужды Украины. "Антонов" применит технологии, используемые для производства самолетов, к беспилотникам дальнего полета, что позволит ВСУ наносить удары "глубже по территории России".
"Украина хочет инвестировать больше в ремонт и строительство самолетов, поэтому такие гиганты, как Антонов и другие, вероятно, будут только расти", - сказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Он добавил, что "Укроборонпром" намерен разгрузить около 50% своих активов, которые "используются неэффективно и не связаны с производством".
Ранее "Антонов" проектировал и производил беспилотники модели "Горлица", но грузовые самолеты были основным направлением деятельности предприятия.
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