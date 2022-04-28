Антониу Гутерреш признал, что Совбез ООН не сумел помешать России совершить агрессию в отношении Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совбез не сделал того, что имел в контексте нападения РФ на Украину
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".
"Слов о солидарности недостаточно", - подчеркнул он.
Гутерреш признал, что Совбез – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.
"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", - признал генсек.
Гутерреш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.
"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.
- 26 апреля глава ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным. На этой встрече Гутерреш назвал вторжение в Украину нарушением Устава ООН и предложил создать общую группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь".
- Впоследствии Песков опроверг наличие договоренностей с Путиным об эвакуации гражданских из "Азовстали".
- Вчера, 27 апреля, Гутерреш прибыл в Украину, где встретился с Кулебой и Зеленским, также посетил разрушенную оккупантами Бородянку.
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