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Антивоенные движения объявили 21 сентября акции протеста против мобилизации во всех городах России

21 сентября, 2022 среда
12:00
Мир

Антивоенное движение "Весна" объявило сегодня акцию "Нет могилизации", любые формы протеста также поддерживают в штабе российского оппозиционера Алексея Навального

Движение "Весна" призывает выйти на митинги на центральные площади всех городов России в 19.00.

"Только что Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", - говорится в анонсе акций на странице движения телеграмм.

Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только "профессионалы" – и что они победят. Выяснилось, что не побеждают и на фронт стали набирать заключенных. А теперь объявлена мобилизация.

"Значит, положение крайне тяжелое. Война больше не где-то там - она пришла в нашу страну, наши дома, за нашими родными. И они должны погибать, чтобы исправить ошибки путинского режима, бросившего Россию в ужасную бойню, изоляцию и бедность. Депутаты и чиновники, ежедневно кричавшие о необходимости мобилизации, останутся в своих теплых креслах — живыми и здоровыми. Мы считаем, что это их нужно мобилизовать и отправить в Украину — пусть сами гибнут за свои больные фантазии, а не отправляют на смерть обычных парней", - сообщают организаторы митингов.

Движение "Весна" отмечает, что объявляет всероссийскую акцию против мобилизации и призывает выходить на улицы городов сегодня в 19:00.

"Акция протеста – это только начало. Мы уверены, что решение о "могилизации" может стать концом этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках! Сегодня, 21 сентября, в 19:00 по местному времени. Центры всех российских городов", – напоминают в антивоенном движении.

По состоянию на 12:00 движение подтвердило организацию митингов в 24 городах России.

О необходимости выходить на акции протеста заявили также у оппозиционного политика Навального, сообщает "Медуза".

"Я совершенно точно могу сказать, что наша команда поддержит любые формы протеста на этот счет. Если вы убегаете от призыва, это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста, мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, которую необходимо. Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат — мы поддерживаем это и готовы также оказать какое-либо содействие", — заявил Иван Жданов.

Телеграмм-канал Baza пишет, что сотрудников полиции, в том числе 1-го и 2-го спецполков, по тревоге собирают до 14:00. Силовики должны быть в касках, со щитами и дубинками.

  • 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.
  • После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу.

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Россия
мобилизация
война с Украиной
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