Антивоенная драма "Клондайк" о событиях 2014 года на Донбассе теперь доступна на Netflix
7 июня на Netflix появилась драма Марины Эр-Горбач "Клондайк", которая рассказывает о событиях лета 2014 года на Донбассе и семье, ставшей свидетелем сбивания Боинга рейса МН17
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино .
Антивоенная лента " Клондайк " имела мировую премьеру на международных фестивалях Санденс и Берлинале и попала в лонглист Оскара 2023 года.
Теперь драма доступна для просмотра на Netflix.
Лента рассказывает о событиях июля 2014 года на Донбассе, где молодые супруги готовятся к рождению ребенка. Муж и брат жены пытаются эвакуировать беременную женщину, но она отказывается. В это время в небе над ними сбивают гражданский самолет.
Украинскими продюсерами фильма являются Марина Эр Горбач и Святослав Булаковский (Kedr Film), также был присоединен турецкий продюсер Мехмет Багадир Эр (Protim VP).
Также в июне на Netflix появился украинский фильм Люксембург, Люксембург.
Что известно о ленте
Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале. В конце августа 2022 г. в сети появился его официальный трейлер.
Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".
В ноябре украинская драма "Клондайк" Марины Эр Горбач получила награды на кинофестивалях в Анкаре в Турции и греческих Салониках.
9 декабря драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".
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