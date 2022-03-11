Антивирусная программа Avast прекратила поставки в РФ и Белоруссию, - Федоров
Антивирусная программа Avast прекратила операции по маркетингу в РФ и Белоруссии и поставку продуктов в эти страны
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров .
По его словам, антивирусная программа для компьютеров, планшетов и смартфонов Avast прекращает работу в России.
"Компания полностью прекратила поставки всех продуктов в Россию и Белоруссию, а также остановила все операции по маркетингу и продажам", - добавил министр.
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