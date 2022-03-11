Антивирусная программа Avast прекратила поставки в РФ и Белоруссию, - Федоров

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров .



По его словам, антивирусная программа для компьютеров, планшетов и смартфонов Avast прекращает работу в России.



"Компания полностью прекратила поставки всех продуктов в Россию и Белоруссию, а также остановила все операции по маркетингу и продажам", - добавил министр.

Напомним, Google ограничивает работу Google Play в РФ.

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