Антивакцинаторы забросали камнями Трюдо

Об этом сообщает The Washington Post.



Инцидент произошел в Лондоне, провинция Онтарио, через несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит" перед лицом "антивакцинаторськой толпы".



"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения. Канадцы, подавляющее большинство канадцев не является ними ... И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемии ", - сказал Трюдо.



После этого протестующие, многие из которых выступали против вакцинации от коронавируса и мероприятий общественного здравоохранения, забросали премьера Канады гравием, когда он в окружении журналистов и охраны садился в автобус.



Политический оппонент Трюдо, лидер консерваторов Эрин О'Тул, назвал в Twitter этот инцидент "отвратительным", и осудил действия демонстрантов "самым решительным образом".

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