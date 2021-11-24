Антивакцинаторы на митинге в Киеве держали плакаты с QR-кодами сайта "Единой России"
В среду, 24 ноября, в центре Киева, возле Верховной Рады несколько сотен человек вышли на протест против вакцинации от COVID-19 и с требованием отменить карантинные ограничения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
При этом антивакцинаторы принесли на акцию плакаты с QR-кодами, ведущими на сайт кремлевской партии "Единая Россия"
"Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они не являются животными. Я не знаю кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт Единой России. И это не шутка", - написал в Facebook пользователь Остап Говда.
В комментариях под его сообщением другие пользователи добавили скриншоты с подтверждением.
Также участники протеста держали плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".
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