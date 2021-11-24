Антивакцинаторы на митинге в Киеве держали плакаты с QR-кодами сайта "Единой России"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



При этом антивакцинаторы принесли на акцию плакаты с QR-кодами, ведущими на сайт кремлевской партии "Единая Россия"



"Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они не являются животными. Я не знаю кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт Единой России. И это не шутка", - написал в Facebook пользователь Остап Говда.







В комментариях под его сообщением другие пользователи добавили скриншоты с подтверждением.







Также участники протеста держали плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Акция протеста антивакцинаторов началась в 10:00. Участники заявили, что вышли в поддержку лидера движения антивакцинаторов Остапа Стахива, которого взяли под стражу по обвинению в госизмене. Участники акции собрались под Верховной Радой и запланировали шествие к Офису президента.