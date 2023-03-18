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Антиукраинскую пропаганду в США ведет не только кремлевский агент Трамп, - Пионтковский

18 мартa, 2023 суббота
21:00
война с Россией Дональд Трамп

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что в Америке опубликовали серию антиукраинских статей

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас нахожусь в центре американской информационной кампании. Вышла серия антиукраинских статей в The Times, The Washington Post, Politico. Основные мнения таковы - Украина истощилась, население устало от войны и хочет мира. Газета The New York Times также бросила эту историю, - рассказал Пионтковский.

По словам политолога, была еще одна информационная операция, немедленно использованная изданием США для антиукраинской кампании.

"Издание начали распространять нарратив, что Украина сейчас вызывает недовольство американских властей. Журнал Politico назвал три таких направления. Первое - подрыв "Северного потока" и убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной, которую взорвал ее собственный сумасшедший отец, чтобы совершить из нее сакральную жертву Второй - якобы западные эксперты рекомендуют украинцам покинуть Бахмут, а они не оставляют. И третий - якобы в Пентагоне не верят, что Украина может освободить Крым, и не советуют этим заниматься. Антиукраинскую пропаганду проводит не только кремлевский агент Трамп. К сожалению, присоединился и второй республиканский кандидат Десантис. Но подчеркиваю, что большинство в конгрессе США двухпартийное, демократическое и республиканское и непоколебимо поддерживает Украину", - добавил Пионтковский.

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