"Антиукраинская акция в поддержку российской агрессии": журналист Лизанчук обратился к Зеленскому по отключению Еспресо, Прямого и 5 канала

Об этом он написал в фейсбуке .



Василий Лизанчук заявил, что при попытке уничтожения россиянами демократической и соборонной Украины правдивая журналистика - такое же мощное оружие, как Байракторы и другие средства защиты от оккупантов.



"Работники телевизионных каналов "Еспресо", "5-й" и "Прямой", опираясь на свободу слова как ответственную осознанную необходимость, с украиноцентрических позиций всесторонне анализировали причины и ужасающие последствия эпидемии российского нацистско-рашистского идиотизма, в Украине , прославляли национальное величие героизма украинских защитников и защитниц Свободы, Свободы, Независимости не только Украины, но и всей Европы от российских мутантов", - отметил он.



Журналист отметил, что этих каналов нет в телемаратоне Единые новости, а их журналисты не были на интервью с Владимиром Зеленским.



"В голове пульсируют вопросы: "Почему Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 4 апреля выключил вещание "Эспрессо", "5-го канала" и "Прямого" в цифровой сети Т2? Может руководителям Концерна не до шмыги, что работники этих телеканалов профессиональными, здравомыслящими, эмоциональными передачами, взвешенной, правдивой информацией способствовали формированию образованных, морально-духовных, национально-сознательных, ответственных за судьбу Украины граждан?" . У каждого из Вас, уважаемые читатели, есть свои суждения по этому поводу", - сообщил Василий Лизанчук.



Он назвал действия Концерна антигосударственной и антиукраинской акцией, направленной на поддержку зловещей российской информационно-психологической агрессии.



"Разве этого не понимают в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе президента Украины? Или граждане Ермак, Подоляк, Арестович и другие «благодетели» во главе с Татаровым не могут забыть справедливую, обоснованную, доброжелательную критику, связанную с делом вагнеровцев и другими фактами и общественно-политическими событиями, подрывающими безопасность Украины перед широкомасштабной российской агрессией 24 февраля", - добавил журналист.



По его словам, обращение президента к украинцам, защитникам Украины и парламентам других стран придают уверенности в победе над россиянами, а нынешнюю победу обеспечивает морально-психологическое единение украинского народа, политических партий и общественных организаций.



"Об этом Вы, уважаемый Президент, часто говорите. Но меня не только удивило, но и шокировало, что после объявленного Вами не так давно Дня Единения, во время интервьюирования рядом с Натальей Мосийчук почему-то не было талантливых журналистов из телеканалов "Прямой" , "Еспресо", "5-й канал" Разве уже одержана Победа над московскими захватчиками Разве уже не нужно единение украинского общества? активное участие в борьбе с новейшими российскими фашистами?Неужели Вам, уважаемый Владимир Александрович, безразлично, что журналисты телеканалов "Еспресо", "5-й" и "Прямой" не будут профессионально, здраво, взвешенно, патриотично общаться с гражданами Украины в цифровой сети Т2 и доносить нужную Правду о российско-украинской войне? Может ли Вы до сих пор в плену двойной лояльности?" – подчеркнул Василий Лизанчук.

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