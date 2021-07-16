Антициклон держит Украину в плену жары, - Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в выходные

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Именно антициклон держит Украины уже длительное время в плену жары, потому что блокирует, закрывает нас от дождевых атмосферных фронтов и не дает более свежему воздуху прорваться. Это восточный антициклон. Еще также удерживает от нас свежий воздух западный антициклон ", - сообщила синоптик.

В ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсеместно, кроме южной части Украины.

"Где-то ночью, где-то утром, малыми участками, однако это изменение уже началось. Не забывайте, что при таких сильнющих контрастах возможны короткие, но сильные и опасные ливни ", - отметила пани Диденко.

На следующей неделе дождей явно больше.

Жара 17-18 июля удержится: в течение дня в большинстве областей Украины +30 °C ... +35 °C.

В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20 июля, новый воздух распространится дальше по стране.

Дольше будет ечь на востоке и юге, но и туда на следующей неделе придет воздух.

В Киеве 17-18 июля будет жарко, +32 °C ... +34 °C, отдельные локальные дожди по районам или окрестностям уже возможны, но еще очень мало и робко.

В понедельник Киев почувствует первые признаки изменения воздушных масс, днем предполагается +28 °C ... +30 °C.

А во вторник в столице ослабление жары до +25 °C .... +28 °C.

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