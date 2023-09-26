"Антитела" отправились в США: совместно с United Help Ukraine на концертах будут собирать средства на 10 тыс. медаптечек для ВСУ

Об этом сообщил фронтмен группы Тарас Тополя в Facebook.

"Антитела приземлились в США! До встречи на концертах", - написал он.

Отмечается, что в течение месяца группа проведет концерты вживую в 12 городах США и Канады. Первый концерт состоится 28 сентября, в американской Филадельфии, 30 сентября - в Нью-Йорке и 1 октября группа посетит Бостон.



5 октября "Антитела" начнут тур по Канаде и будут петь в Монреале, на следующий день - в Торонто. Также планируются концерты в Детройте, Чикаго, Сиэтле, Сакраменто, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, и завершит група свой тур по странам Северной Америки 18 октября в Майами.

"Мы везем стадионное шоу, адаптированное под каждый город. Это свет, звук, атмосфера – все как на наших лучших шоу в Украине. Специальные лоты, наш фирменный мерч. Везем песни, которые вы знаете и любите", - написали на странице группы .

Там также отметили, что целью концертного тура в США и Канаде является сбор средств на 10 000 медицинских аптечек для украинских военных. Ребята будут собирать 500 000$ вместе с United Help Ukraine - одной из крупнейших благотворительных организаций США, которые занимаются помощью Украины.



"Почему мы собираем на аптечки? Потому что мы сами работали военными парамедиками и хорошо знаем, что должно быть там и как с этим работать. Так что мы приглашаем вас не только почувствовать атмосферу концерта вживую, но и присоединиться к полезному делу! Свои летят к своим ", – сказали участники группы.

Тарас Тополя добавил, что в тур взяли с собой много "интересных артефактов" с войны, чтобы продать их на аукционе.