Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Антитела" отправились в США: совместно с United Help Ukraine на концертах будут собирать средства на 10 тыс. медаптечек для ВСУ

"Антитела" отправились в США: совместно с United Help Ukraine на концертах будут собирать средства на 10 тыс. медаптечек для ВСУ

26 сентября, 2023 вторник
10:51
Культура

Во вторник, 26 сентября, украинская группа "Антитела" прибыла в США, чтобы начать концертный тур по городам Штатов и Канады с целью сбора средств на 10 тысяч медицинских аптечек для Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил фронтмен группы Тарас Тополя в Facebook.

"Антитела приземлились в США! До встречи на концертах", - написал он.

Отмечается, что в течение месяца группа проведет концерты вживую в 12 городах США и Канады. Первый концерт состоится 28 сентября, в американской Филадельфии, 30 сентября - в Нью-Йорке и 1 октября группа посетит Бостон.

5 октября "Антитела" начнут тур по Канаде и будут петь в Монреале, на следующий день - в Торонто. Также планируются концерты в Детройте, Чикаго, Сиэтле, Сакраменто, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, и завершит група свой тур по странам Северной Америки 18 октября в Майами.

"Мы везем стадионное шоу, адаптированное под каждый город. Это свет, звук, атмосфера – все как на наших лучших шоу в Украине. Специальные лоты, наш фирменный мерч. Везем песни, которые вы знаете и любите", - написали на странице группы .

Там также отметили, что целью концертного тура в США и Канаде является сбор средств на 10 000 медицинских аптечек для украинских военных. Ребята будут собирать 500 000$ вместе с United Help Ukraine - одной из крупнейших благотворительных организаций США, которые занимаются помощью Украины.

"Почему мы собираем на аптечки? Потому что мы сами работали военными парамедиками и хорошо знаем, что должно быть там и как с этим работать. Так что мы приглашаем вас не только почувствовать атмосферу концерта вживую, но и присоединиться к полезному делу! Свои летят к своим ", – сказали участники группы.

Тарас Тополя добавил, что в тур взяли с собой много "интересных артефактов" с войны, чтобы продать их на аукционе.

  • В апреле 2023 года "Антитела" анонсировали концерт в освобожденной Ялте, который запланирован на 23 августа 2024 года, и открыли предпродажу билетов.
  • Тогда же лидер группы Тарас Тополя заявил , что анонсированный концерт в Ялте нужно рассматривать как абсолютно реалистичное событие.
Украина
Канада
военные силы Украины
США
Читайте также:
Анджей Дуда
25 сентября, 2023 понедельник
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
Ігор Коломойський, суд
25 сентября, 2023 понедельник
Расследование по Коломойскому: в ЦПК заявили о признаках срежиссированного характера дела от СБУ
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 сентября, 2023 воскресенье
"Плохая прическа, плохая майка". Финское телевидение показало, как Путин отдыхал в 90-х
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.53
    Покупка 37.53
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.1
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
26 сентября
13:19
Обзор
Враг за сутки атаковал 11 областей: 9 человек погибли, 18 ранены
13:09
Обновлено
Ночная атака РФ: есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области, объекты в Черкасской и Николаевской областях, пострадали 2 человека
12:58
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон и Берислав: ранены 4 человека
12:22
Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека, - BBC
12:05
На Черниговщине 2 работника упали в шахту загрузки зерна, один погиб
11:58
"Хотелось бы больше заниматься вопросами возобновления энергосистемы, а не последствиями аудита ДАСУ": Кудрицкий прокомментировал обыски в Укрэнерго
11:58
"[Не]уничтож[аем]ые": в Киеве открыли выставку, посвященную репрессиям украинской интеллигенции начала ХХ века
11:47
Обновлено
С четкими сроками: в посольстве США подтвердили, что прислали Киеву перечень реформ для продолжения поддержки
11:32
Устойчивость критической инфраструктуры выше, чем в прошлом году, многие объекты оборудовали автономными источниками питания, - Укрэнерго
11:03
Специалисты Укрэнерго в два-три раза сократили сроки замены поврежденного оборудования, наш опыт - самый большой на континенте, - Кудрицкий
10:51
Северная операционная зона: генерал Наев проверил готовность украинских военных к зиме
10:44
Новая функция каналов в WhatsApp будет недоступна для россиян
10:35
В Херсонской области СБУ задержала священника УПЦ (МП), который торговал оружием
10:35
Обзор
До Рождества Украину могут пригласить в ЕС, кто взорвал "Северный поток" — открытый вопрос. Акценты мировых СМИ 26 сентября
10:23
Spotify
Spotify с помощью ИИ будет дублировать подкасты на иностранных языках голосами авторов
10:22
Из-за атаки РФ по Одесчине не работает пункт пропуска с Румынией, но дроны не пересекали границу
10:00
В Нагорном Карабахе взорвался резервуар с топливом: 20 человек погибли, почти 300 ранены
10:00
Как пережить блекауты и сохранить ментальное здоровье: рекомендации Минздрава
09:59
РФ держит в Черном море 6 кораблей, среди них 2 ракетоносителя
09:56
Из Нагорного Карабаха в Армению выехало более 13,5 тысячи беженцев
09:55
Инфографика
Курс валют на 26 сентября: какова актуальна цена евро и доллара в банках
09:47
Атаки на Черноморский флот РФ: британская разведка оценила способность оккупантов в дальнейшем блокировать украинские порты
09:40
Оккупанты в Луганской области угрожают родителям уменьшением выплат, если дети не получат паспорт РФ до 14 лет, - ОВА
09:35
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
НАТО имеет мало наземных систем ПВО, акцент должен быть на F-16: Згурец о ситуации в воздушном пространстве Украины
09:10
Обновлено
Науседа встретился с украинскими нардепами: пообещал продолжить поддержку и призвал к реформам
09:06
В Мексике в результате паводка погибли по меньшей мере 7 человек, есть пропавшие без вести
09:03
Эксклюзив
Крысы, отсутствие света и водоснабжения: глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне отопительного сезона
08:23
Украинская ПВО уничтожила 26 из 38 "шахедов" во время ночной атаки РФ
08:20
ВСУ ликвидировали 5 танков, 39 артсистем и 400 военных РФ, - Генштаб
07:49
Латвия
Полиция Латвии будет штрафовать водителей за надписи "Я русский!" на автомобилях
07:47
Тимощук подал на УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
07:40
Обновлено
Кривой Рог
В Кривом Роге раздался взрыв: россияне ударили по местному предприятию
07:12
"Улица с двусторонним движением, которая становится все более опасной": Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР
06:54
Дешевая альтернатива зерну из РФ: Египет планирует закупать пшеницу в Казахстане
06:24
Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине, - ISW
05:58
Байден передал Пашиняну письмо: заверил в поддержке суверенитета и демократии
05:53
РФ обвинила США в росте антироссийских настроений в Армении
05:20
Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/8 финала
05:16
Польша договорилась из США о покупке 96 вертолетов Apache
04:48
В ISW отмечают, что попытки наступления РФ у Бахмута и Авдеевки не имеют успеха
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV