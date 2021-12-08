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Антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против COVID-штамма "Омикрон", - исследование

8 декабря, 2021 среда
12:32
Наука

Лабораторные тесты в Южной Африке продемонстрировали, что антитела вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против COVID-штамма "Омикрон"

Об этом сообщает Sky News.

Это предварительные данные исследования, потому что вакцину тестировали на крови 12 пациентов из Южной Африки.

"Несмотря на то, что его способность избегать вакцинных антител – значительна, она не полна, и это хорошие новости", – сказал профессор, вирусолог Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал.

По результатам исследования ученые установили, что антитела от вакцинации препаратом Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма "Омикрон".

Исследование также показало, что антитела вакцинированных людей, а также естественно инфицированных COVID-19, были значительно эффективнее против штамма "Омикрон". Это может свидетельствовать, что бустеры способны принести значительную пользу.

  • Напомним, 23 ноября 2021 года Министерство здравоохранения продлило контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса на 2022-2023 годы. Фармацевтическая компания будет поставлять 25 млн. доз вакцины ежегодно.
  • 8 декабря исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон".

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