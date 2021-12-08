Антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против COVID-штамма "Омикрон", - исследование

Об этом сообщает Sky News.



Это предварительные данные исследования, потому что вакцину тестировали на крови 12 пациентов из Южной Африки.



"Несмотря на то, что его способность избегать вакцинных антител – значительна, она не полна, и это хорошие новости", – сказал профессор, вирусолог Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал.



По результатам исследования ученые установили, что антитела от вакцинации препаратом Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма "Омикрон".



Исследование также показало, что антитела вакцинированных людей, а также естественно инфицированных COVID-19, были значительно эффективнее против штамма "Омикрон". Это может свидетельствовать, что бустеры способны принести значительную пользу.

Напомним, 23 ноября 2021 года Министерство здравоохранения продлило контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса на 2022-2023 годы. Фармацевтическая компания будет поставлять 25 млн. доз вакцины ежегодно.

8 декабря исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон".