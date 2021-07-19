Антитела к COVID-19 сохраняются не менее 9 месяцев, - ученые
Ученые из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона протестировали на антитела к коронавируса почти все население итальянского города Во тремя различными тестами и выяснили, что в течение 9 месяцев антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех , кто перенес COVID-19 бессимптомно
Об этом сообщает Imperial College London.
Исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Nature Communications, трижды в течение 2020 года (в феврале-марте, мае и ноябре) проверили на заражение SARS-CoV-2 и антитела к нему 85% итальянского города, население которого составляет около 3 тыс. человек .
Результаты показали, что у 98,8% лиц, которых в феврале-марте определили как инфицированных, до ноября сохранялся высокий уровень антител независимо от тяжести болезни.
"Мы не нашли доказательств, что уровень антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях отличается значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции. Но наше исследование показывает, что уровень антител отличается, иногда заметно, в зависимости от теста, который используется. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, которые были получены в разных частях мира с помощью различных тестов и в разное время", - заявил ведущий автор статьи доктор Илария Доригатти.
У некоторых людей со временем обнаружили отдельные случаи повышения уровня антител, что, по мнению авторов, указывает на повторное заражение вирусом, усиливающее иммунный ответ.
Всего в ходе дальнейшего наблюдения, которое проводили примерно через девять месяцев после вспышки, антител меньше.
Также, по оценкам ученых, только каждый четвертый больной передавал инфекцию окружающим в пределах одного домохозяйства. Большинство случаев передачи (79%) приходились на 20% носителей, которые можно назвать активными носителями.
Авторы статьи учли это и подчеркивают, что даже при высоком уровне вакцинации важным фактором в борьбе с эпидемией являются поведенческие факторы - личная ответственность, ограничение контактов, физическое дистанцирование и ношение масок.
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