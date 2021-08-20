Антиталибские силы освободили от исламистов часть провинции Баглан, - СМИ
20 августа в ходе боев правительственные войска под руководством Амруллы Салеха, который провозгласил себя президентом после бегства из страны Ашрафа Гани, а также сына легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда - Ахмада Масуда-младшего отбили район Пули-Хесар провинции Баглан
Об этом пишет индийское издание RepublicWorld.com.
Провинция Баглан на западе граничит с Панджером, который стал первой провинцией сопротивления талибам, а на юге - с провинцией Парван, которую у исламистов отбили в ходе боев.
В результате наступления, о котором сообщается из Афганистана, район Пули-Хесар в провинции Баглан был отбит у талибов.
Местные источники сообщили, что боевые действия также продолжаются в районах Дехи-Салах и Бану, а боевики "Талибана" в районе были окружены.
Сообщается о "серьезных" потерях у талибов.
- По состоянию на 19 августа талибы не контролировали провинции Панджер и Парван. Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллой Салехом , бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам стал также сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, который призвал афганцев к сопротивлению . Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.
- 19 августа, в день празднования 102-й годовщины независимости страны от Британской империи "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан". На востоке в городе Асадабаде, центре провинции Кунар с населением, которое на 2021 год составляло почти 50 тыс., исламисты убили нескольких протестующих, которые с национальными флагами вышли на улицы. В Кабуле протестующие пронесли 200-метровое черно-красно-зеленое национальное знамя
- 18 августа сообщалось об аналогичном митинге в центре соседней провинции Нангархар - 280-тысячном Джелалабаде. Там местные также прошли по городу демонстрацией с национальными флагами и сняли с флагштока флаг талибов в центре.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.96Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное