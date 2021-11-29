Антисептик от коронавируса: во Львове разработали инновационное средство
Во Львовском университете ученые разработали инновационный антисептик для противодействия распространению коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Национального университета "Львовская политехника".
"Инновационное дезинфекционное средство, разработанное, состоит из экстракта Phlomis pungens и наночастиц серебра", - отметила доцент кафедры технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии Роксолана Конечная.
Она рассказала, что антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием растительного экстракта создают мощную базу для разработки антисептического средства с огромным противовирусным потенциалом.
Известно, что исследования проводились в рамках AUF-проекта "Безвирусная образовательная среда".
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