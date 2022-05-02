Антисемитские заявления Лаврова свидетельствуют, что Россия является правопреемником нацистской идеологии, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", - убежден Подоляк.
По его словам, из заявления Лаврова, который назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", можно сделать три вывода.
"1. Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем. 2. РФ обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство. 3. Россия расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида", - подытожил Подоляк. .
- 2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.
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