Антисемитские заявления Лаврова свидетельствуют, что Россия является правопреемником нацистской идеологии, - Подоляк

Об этом Подоляк написал в twitter .

"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", - убежден Подоляк.

По его словам, из заявления Лаврова, который назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", можно сделать три вывода.

"1. Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем. 2. РФ обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство. 3. Россия расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида", - подытожил Подоляк. .

2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb