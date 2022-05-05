"Антисемитизм среди российских элит имеет давнюю историю": Кулеба обсудил с главой МИД Израиля антисемитские высказывания Лаврова

Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Мы с главой израильской дипломатии Яиром Лапидом оба возмущены антисемитскими заявлениями российского министра. Я подчеркнул: антисемитизм среди российских элит имеет давнюю историю. Единственный выход для Лаврова – публично извиниться перед всеми евреями. Антисемитизм не может быть терпим", – написал.



Глава МИД пообещал поддержку со стороны Излаиля даже после окончания войны России с Украиной.



"Говорил с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его в День независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ГА ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая уклонения от санкций и помогая восстановить Украину", – добавил министр иностранных дел.

2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. В тот же день Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.

3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.

После антисемитских заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова правительство Израиля решило увеличить помощь Украине.

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