"Антисемитизм среди российских элит имеет давнюю историю": Кулеба обсудил с главой МИД Израиля антисемитские высказывания Лаврова
Также в разговоре с министром иностранных дел Украины глава МИД Израиля Яир Лапид пообещал поддерживать Украину
Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы с главой израильской дипломатии Яиром Лапидом оба возмущены антисемитскими заявлениями российского министра. Я подчеркнул: антисемитизм среди российских элит имеет давнюю историю. Единственный выход для Лаврова – публично извиниться перед всеми евреями. Антисемитизм не может быть терпим", – написал.
Глава МИД пообещал поддержку со стороны Излаиля даже после окончания войны России с Украиной.
"Говорил с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его в День независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ГА ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая уклонения от санкций и помогая восстановить Украину", – добавил министр иностранных дел.
- 2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. В тот же день Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.
- 3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.
- После антисемитских заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова правительство Израиля решило увеличить помощь Украине.
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