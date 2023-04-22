Страны G7 объявили охоту на священную корову россиян. "Британия, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики", – это очень важная новость, ее следует не пропустить в информационном шуме.

Вы заметили, что ни одна страна до этого года не вводила против российской атомки санкции, несмотря на открытый ядерный терроризм на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях? Когда в прошлом году мы обсуждали введение санкций против нефти и нефтепродуктов, это было тяжело. Когда начинали разговор об атомной энергетике, европейцы отказывались даже обсуждать в общих чертах – это была священная корова для многих.

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Что изменилось? Я думаю, что страны Большой семерки приняли для себя решения, которые будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе. Если санкции против нефтяной отрасли можно было внедрить через год, то горизонт планирования и вытеснения России в атомной сфере – годы и годы.

Страны "Большой семерки" приняли для себя решения, которые будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе. Если санкции против нефтяной отрасли можно было внедрить через год, то горизонт планирования и вытеснения России в атомной сфере – годы и годы

Что это значит для нас? Возможности. Решение G7 означает, что место россиян будут занимать другие компании и другие страны. Атомная энергетика имеет будущее – она климатически нейтральна и помогает бороться и с выбросами углерода и с зависимостью от российского газа. Поставка топлива, строительство и обслуживание реакторов будут процветающим бизнесом в ближайшие несколько десятилетий.

У нас есть специалисты, которые могут заменить российских, есть уникальный опыт перехода с российского топлива на американское, есть опыт постройки хранилищ отработанного топлива, есть даже урановое месторождение, хотя им особо никто не занимался в последнее время. Самое время превратить все громкие заявления против Росатома в очень конкретные шаги, которые в перспективе принесут очень конкретную пользу.

Решение умножает на ноль 20 лет усилий Путина, наращивавшего присутствие "Росатома" в снабжении обогащенного урана, в строительстве и обслуживании реакторов.

Решение умножает на ноль 20 лет усилий Путина, наращивавшего присутствие "Росатома" в поставке обогащенного урана, в строительстве и обслуживании реакторов

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Долгое время мир пытался перенести опасное производство вдали от своих граждан и кремль с готовностью забирал подряды и контракты – их вопрос безопасности никогда не обходил. Российские поставки обеспечивают 20% необходимого обогащенного урана в США, Швеция получает 57%, Южная Корея – 31%. США на каком-то этапе даже способствовали этому процессу благодаря программе "Мегатонны в мегаватты", по которой Россия перерабатывала ядерное оружие в горючее для американских атомных станций.

Так же многие россияне строят реакторы по всему миру. Строят быстро – у них давние традиции не учитывать детали безопасности. Реакторы системы ВВЭР работают в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии. 13 реакторов в процессе строительства – от Венгрии до Бангладеш, от Индии до Турции. Они годами предлагали скидки и собственно финансирование строительства, получая контроль: обслуживать их реакторы может только "Росатом" – у него есть и специалисты, и запасные части.

Вытеснить их с этого рынка быстро не получится. Но если охота началась – удержаться на рынке россиянам не получится тоже. Найдем ли мы на нем свое место – зависит от скорости реакции чиновников и "Энергоатома". Время ушло.

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Об авторе. Лана Зеркаль, украинская дипломат, экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

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