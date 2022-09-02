Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

РосСМИ со ссылкой на финского политолога Бекмана распространяют дезинформацию о поставках оружия в Украину: "Это и есть применение статьи о взаимной обороне членов альянса… однако поставки можно назвать несанкционированными из-за того, что Украина не входит в НАТО".

Также в посольстве РФ в США заявили манипуляцию: "Запад, одержимый целью "задушить" экономику РФ, вводит рестрикции, ограничивающие торговлю качественными энергоносителями, чем дестабилизирует мировые энергорынки, а потребители пожинают плоды в виде скачков цен на бензин, электричество и другие необходимые для нормальной жизни товары".

Манипуляцию по поводу последствий санкций против РФ заявил, глава госдумы Володин: "Антироссийские санкции привели к энергетическому кризису в инициировавших их государствах, а сейчас ЕС имеет два выхода из ситуации: отменить санкции и запустить "Северный поток-2" или оставить все, как есть, что еще больше отразится на гражданах".