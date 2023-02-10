Антироссийская олимпийская коалиция: кремлевские гении выбрали побольше ложку для дерьма
О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано. Еще не до конца мордой в дерьме вываляли
Вицеканцлер и министр спорта Австрии Вернер Коглер против участия РФ и Белоруси в Олимпиаде.
Что-то невероятное, учитывая последние расшаркивания австрияк перед русскими.
И оружие не будут нам давать; и призывают делать разницу между Путиным и народом с большой культурой; и визы дали, чтобы те приехали в ПАСЕ, в частности, выбл*ядку Петру Толстому.
Черти, одним словом.
Вернер Коглер здесь как серафим какой-то.
Говорит так, как поляк или литовец, — не каждый бубка даже так сможет.
"Я сочувствую прежде всего семьям тех украинских спортсменов, которых, по некоторым данным, уже около 220, погибших на поле боя или в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру".
"В Токио 45 из 71 медалей завоевали военнослужащие. На зимних Играх в Пекине треть участников команды Олимпийского комитета России служили в армии".
В общем, с этой Олимпиадой у русских все, как всегда — через жопу.
Нет, чтоб ваньку включить: "не очень и хотелось".
Пару дней поговорили бы о "былом величии" и забили.
Но разве для этого столько лет подкармливали бонз из МОК?
Вот и включили: "последний и решительный". Бабло, компромат, давление – все пригодится.
И что?
Уже несколько недель на правительственных уровнях ху***сят и русских, и МОК.
Читайте также: Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду
Еще одна коалиция образовалась, которая началась с заявления поляков и только разрастается. О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано. Еще не до конца мордой в дерьме вываляли. Уже и мэрия Парижа не хочет, чтобы русские и беларусы приезжали. Уже и Австрия охраняет
Еще одна коалиция образовалась, которая началась с заявления поляков и только разрастается.
О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано.
Еще не до конца мордой в дерьме вывалили.
Уж и мэрия Парижа не хочет, чтобы русские и беларусы приезжали.
Уже и Австрия охре**вает.
Кремлевские гении сами выбрали побольше ложку для дерьма.
Но даже Универсиаду назло сварганить не можете, как ваши "орденоносные предки", потому что, сука, их хоть кто-то в мире уважал и боялся
Читайте также: Пять скандинавских стран требуют от МОК не возвращать спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования
Но даже Универсиаду назло сварганить не можете, как ваши "орденоносные предки", потому что, сука, их хоть кто-то в мире уважал и боялся.
А к вам разве "лошадь" с Ким Чен Ином приедет, метатель копья из Эритреи и колхозник на баскетбульб.
Поэтому закончится это тем, что "никто никуда уже не идет", но сам процесс будет томным.
Оторвутся все.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное