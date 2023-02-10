Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Антироссийская олимпийская коалиция: кремлевские гении выбрали побольше ложку для дерьма
OPINION

Антироссийская олимпийская коалиция: кремлевские гении выбрали побольше ложку для дерьма

Олег Манчура
10 февраля, 2023 пятница
08:00
Мнение

О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано. Еще не до конца мордой в дерьме вываляли

Вицеканцлер и министр спорта Австрии Вернер Коглер против участия РФ и Белоруси в Олимпиаде.

Что-то невероятное, учитывая последние расшаркивания австрияк перед русскими.

И оружие не будут нам давать; и призывают делать разницу между Путиным и народом с большой культурой; и визы дали, чтобы те приехали в ПАСЕ, в частности, выбл*ядку Петру Толстому.

Черти, одним словом.

Вернер Коглер здесь как серафим какой-то.

Говорит так, как поляк или литовец, — не каждый бубка даже так сможет.

"Я сочувствую прежде всего семьям тех украинских спортсменов, которых, по некоторым данным, уже около 220, погибших на поле боя или в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру".

"В Токио 45 из 71 медалей завоевали военнослужащие. На зимних Играх в Пекине треть участников команды Олимпийского комитета России служили в армии".

В общем, с этой Олимпиадой у русских все, как всегда — через жопу.

Нет, чтоб ваньку включить: "не очень и хотелось".

Пару дней поговорили бы о "былом величии" и забили.

Но разве для этого столько лет подкармливали бонз из МОК?

Вот и включили: "последний и решительный". Бабло, компромат, давление – все пригодится.

И что?

Уже несколько недель на правительственных уровнях ху***сят и русских, и МОК.

Читайте также: Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду

Еще одна коалиция образовалась, которая началась с заявления поляков и только разрастается. О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано. Еще не до конца мордой в дерьме вываляли. Уже и мэрия Парижа не хочет, чтобы русские и беларусы приезжали. Уже и Австрия охраняет

Еще одна коалиция образовалась, которая началась с заявления поляков и только разрастается.

О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано.

Еще не до конца мордой в дерьме вывалили.

Уж и мэрия Парижа не хочет, чтобы русские и беларусы приезжали.

Уже и Австрия охре**вает.

Кремлевские гении сами выбрали побольше ложку для дерьма.

Но даже Универсиаду назло сварганить не можете, как ваши "орденоносные предки", потому что, сука, их хоть кто-то в мире уважал и боялся

Читайте также: Пять скандинавских стран требуют от МОК не возвращать спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования

Но даже Универсиаду назло сварганить не можете, как ваши "орденоносные предки", потому что, сука, их хоть кто-то в мире уважал и боялся.

А к вам разве "лошадь" с Ким Чен Ином приедет, метатель копья из Эритреи и колхозник на баскетбульб.

Поэтому закончится это тем, что "никто никуда уже не идет", но сам процесс будет томным.

Оторвутся все.

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Спорт
Польша
Франция
Австрия
санкции против России
война с Россией
Читайте также:
окупанти
9 февраля, 2023 четверг
Направление движения на Изюм будет решающим для российской атаки, - Згурец
ракетний удар
7 февраля, 2023 вторник
Путин накапливает ракеты, чтобы ударами по мостам и железной дороге поразить эшелоны с переданным Украине оружием, - военный эксперт Селезнев
Дмитро Пєсков
9 февраля, 2023 четверг
В Кремле отреагировали на возможные поставки истребителей Украине
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.58
    Покупка 39.58
    Продажа 40.25
  • EUR
    Покупка 41.98
    Продажа 42.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
10 февраля
08:16
Республиканцы в Конгрессе США зарегистрировали "Резолюцию об усталости от Украины"
08:06
В ОК "Юг" предупредили, что враг может готовить обстрел Украины: РФ вывела в Черное море ракетоносители
07:52
Наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты нанесли по Запорожью 17 ударов
07:06
Макрон не исключает поставку Украине истребителей, но не в ближайшие недели
06:42
РФ пытается скрыть масштабные потери техники на войне, - ISW
06:42
В ЧВК "Вагнера" продолжат вербовку заключенных, - ISW
06:10
Китайский шар, сбитый над США, мог перехватывать некоторые виды электронных сообщений, – NYT
05:45
ВООЗ
Из-за войны четверть украинцев могут получить тяжелое расстройство психики
05:12
Оккупанты ударили по Харьковщине: зафиксировано около 10 взрывов, есть перебои с электроэнергией
02:06
В Бердянске оккупанты обыскали гаражи украинских педагогов
01:49
Украинка Геращенко победила на турнире по прыжкам в высоту
01:16
Морпехи уничтожили 17 россиян, радиолокационную станцию "Генезис Антидрон" и ЗРК "Оса"
00:58
Российские террористы заселились в базы отдыха вокруг Бердянска
00:41
Россия обстреляла 7 громад Сумской области. Есть раненые люди и разрушенные дома
00:34
Фактически россияне начали наступление на Луганщине, но существенных успехов не имеют, – Гайдай
00:30
Лига чемпионов: ПСЖ рискует остаться без Месси на матч с "Баварией"
00:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 февраля
00:10
В Латвии заблокирован ряд сайтов пропагандистов РФ
00:02
Meta возобновила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
2023, четверг
9 февраля
23:43
В Латвии погиб российский бизнесмен, основатель марки Sela
23:38
Зеленский передал королю Бельгии обломок сбитого в Украине российского Су-25
23:21
В Киевской области не будут ограничивать электроснабжение 10 февраля
23:18
Китайский аэростат, сбитый в США, имел оборудование для разведки и сбора данных
22:57
Обновлено
В пригороде Днепра раздались взрывы, ПВО работает по "шахедам"
22:44
В Бельгии украинские военные начали обучение управлению подводными дронами
22:31
Украинцы смогут изучать английский и тестировать уровень владения им благодаря национальной платформе
22:28
ВСУ уничтожили более 100 оккупантов в Бердянске
22:27
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло 20 тысяч
21:59
Обзор
Маск ограничивает использование старлинков на войне в Украине, Великобритания не будет посылать украинцам истребителей, а Россия начала наступление на востоке. Мировые СМИ об Украине 9 февраля
21:53
"Княжеские воины" из артиллерии уничтожили вражеский вертолет Ми-24
21:49
Совбез ООН
Исключение РФ из состава Совбеза ООН является одним из приоритетов внешней политики Украины, – МИД
21:18
ВПК стран ЕС может перейти на усиленный режим работы для своевременного предоставления техники Украине
21:06
Словакия получит от Германии системы ПВО MANTIS, их разместят у границы с Украиной
20:40
Обновлено
Майя Санду
Кишинев подтвердил, что Зеленский предупредил о планах Кремля захватить власть в Молдове
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:03
РФ нанесла 41 авиационный и 3 ракетных удара, в том числе по гражданской инфраструктуре
20:02
Обновлено
В Киеве прогремел взрыв на бывшем заводе, погибли четыре человека, еще пятеро ранены
20:02
OPINION
"Владимирский централ" как новый гимн России
20:00
Обзор
Победные новости 351-го дня войны: 36 зенитно-ракетных комплексов от Литвы, сбитый вражеский беспилотник и демонтированный Ватутин
19:27
Мины калибра 120 мм: Укроборонпром впервые начал производить боеприпасы со страной-членом НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV