Вицеканцлер и министр спорта Австрии Вернер Коглер против участия РФ и Белоруси в Олимпиаде.

Что-то невероятное, учитывая последние расшаркивания австрияк перед русскими.

И оружие не будут нам давать; и призывают делать разницу между Путиным и народом с большой культурой; и визы дали, чтобы те приехали в ПАСЕ, в частности, выбл*ядку Петру Толстому.

Черти, одним словом.

Вернер Коглер здесь как серафим какой-то.

Говорит так, как поляк или литовец, — не каждый бубка даже так сможет.

"Я сочувствую прежде всего семьям тех украинских спортсменов, которых, по некоторым данным, уже около 220, погибших на поле боя или в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру".

"В Токио 45 из 71 медалей завоевали военнослужащие. На зимних Играх в Пекине треть участников команды Олимпийского комитета России служили в армии".

В общем, с этой Олимпиадой у русских все, как всегда — через жопу.

Нет, чтоб ваньку включить: "не очень и хотелось".

Пару дней поговорили бы о "былом величии" и забили.

Но разве для этого столько лет подкармливали бонз из МОК?

Вот и включили: "последний и решительный". Бабло, компромат, давление – все пригодится.

И что?

Уже несколько недель на правительственных уровнях ху***сят и русских, и МОК.

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Еще одна коалиция образовалась, которая началась с заявления поляков и только разрастается. О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано. Еще не до конца мордой в дерьме вываляли. Уже и мэрия Парижа не хочет, чтобы русские и беларусы приезжали. Уже и Австрия охраняет

Еще одна коалиция образовалась, которая началась с заявления поляков и только разрастается.

О бойкоте еще не заявляют, потому что еще рано.

Еще не до конца мордой в дерьме вывалили.

Уж и мэрия Парижа не хочет, чтобы русские и беларусы приезжали.

Уже и Австрия охре**вает.

Кремлевские гении сами выбрали побольше ложку для дерьма.

Но даже Универсиаду назло сварганить не можете, как ваши "орденоносные предки", потому что, сука, их хоть кто-то в мире уважал и боялся

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Но даже Универсиаду назло сварганить не можете, как ваши "орденоносные предки", потому что, сука, их хоть кто-то в мире уважал и боялся.

А к вам разве "лошадь" с Ким Чен Ином приедет, метатель копья из Эритреи и колхозник на баскетбульб.

Поэтому закончится это тем, что "никто никуда уже не идет", но сам процесс будет томным.

Оторвутся все.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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