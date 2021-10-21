Антирекорд: за сутки от коронавируса умерли 546 украинцев, выявлено более 22 тыс. новых случаев
За сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1771, медработников - 345)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 4892 человека;
- летальных случаев - 546;
- выздоровели - 8036 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2701600 человек;
- выздоровели - 2352835 человек;
- летальных исходов - 62 389;
- проведения ПЦР-тестов - 13781546.
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