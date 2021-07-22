Антирекорд случаев COVID-19: в оккупированном Севастополе в течение суток заболели почти 150 человек
В оккупированном Севастополе по состоянию на 22 июля зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Это очередной антирекорд. Накануне зарегистрировали 134 новых случая. Выписано по выздоровлению - 106 человек, умерли пять человек в возрасте от 60 до 94 лет.
"В Севастополе заболели COVID-19 19319 человек. На данный момент выздоровели 16938 человек, 812 умерли. Под наблюдением находится 559 человек - это люди, которые контактировали с больными, диагноз COVID-19 у них не подтвержден", - говорится в сообщении "власти".
В оккупированном Крыму по состоянию на утро 22 июля был зарегистрирован 391 новый случай заболевания COVID-19. По данным местных властей, погибли от коронавируса за сутки 8 пациентов.
Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.
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