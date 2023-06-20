Антирекорд с 2000 года: в РФ из-за санкций внутренние авиаперелеты подорожали почти на треть
Стоимость перелета по России в салоне эконом-класса в мае 2023 года выросла на 28% в годовом выражении, до 6972,36 рубля (75,81 евро) за тысячу километров пути
Об этом во вторник, 20 июня, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что значение стало максимальным с 2000 года, когда ведомство начало отслеживать этот показатель. Предыдущий пик был зафиксирован 13 лет назад, в августе 2010 года и составил 6892,51 рубля (74,95 евро). За первые пять месяцев 2023 года перелеты подорожали на 32 процента.
Представители крупнейших российских авиакомпаний - "Аэрофлот" и S7 объяснили рост цен на авиабилеты повышением накладных расходов, в частности топлива, а также исчерпанием государственных субсидий. В 2022 году, после начала войны в Украине, благодаря субсидиям удалось избежать возможного удорожания билетов.
Кроме того, на ценах сказались международные санкции, введенные в отношении России. Компании вынуждены покупать запчасти через третьи страны в обход ограничительных мер, что влияет на стоимость обслуживания. Рост цен на билеты связан также с переходом авиакомпаний РФ на менее прибыльный внутренний рынок после запрета на полеты в Евросоюз, Великобританию, США и другие страны.
Также накануне стало известно, что "Аэрофлот" в 2022 году больше сократил расходы на поддержку летной годности самолетов — в пять раз. В этих расходах учитывается стоимость текущего и периодического капитального ремонта и техобслуживания самолетов, авиационных двигателей и компонентов. То есть фактически речь идет о безопасности эксплуатации самолетов и полетов.
Расходы по этой статье расходов сократились на 16 млрд или 80,5% — это наибольшее снижение среди всех расходных статей.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не избавляет от влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
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