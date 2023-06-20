Об этом во вторник, 20 июня, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что значение стало максимальным с 2000 года, когда ведомство начало отслеживать этот показатель. Предыдущий пик был зафиксирован 13 лет назад, в августе 2010 года и составил 6892,51 рубля (74,95 евро). За первые пять месяцев 2023 года перелеты подорожали на 32 процента.

Представители крупнейших российских авиакомпаний - "Аэрофлот" и S7 объяснили рост цен на авиабилеты повышением накладных расходов, в частности топлива, а также исчерпанием государственных субсидий. В 2022 году, после начала войны в Украине, благодаря субсидиям удалось избежать возможного удорожания билетов.

Кроме того, на ценах сказались международные санкции, введенные в отношении России. Компании вынуждены покупать запчасти через третьи страны в обход ограничительных мер, что влияет на стоимость обслуживания. Рост цен на билеты связан также с переходом авиакомпаний РФ на менее прибыльный внутренний рынок после запрета на полеты в Евросоюз, Великобританию, США и другие страны.

Также накануне стало известно, что "Аэрофлот" в 2022 году больше сократил расходы на поддержку летной годности самолетов — в пять раз. В этих расходах учитывается стоимость текущего и периодического капитального ремонта и техобслуживания самолетов, авиационных двигателей и компонентов. То есть фактически речь идет о безопасности эксплуатации самолетов и полетов.

Расходы по этой статье расходов сократились на 16 млрд или 80,5% — это наибольшее снижение среди всех расходных статей.