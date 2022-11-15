Антипутинская коалиция появилась в G20, - нардеп Наливайченко
Народный депутат Украины Валентин Наливайченко считает, что в ближайшее время Россию выгонят из G20
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На саммите G20 Россия получила не просто сокрушительное поражение, на саммите прозвучало тотальное мировое требование по отношению к России - вывести из Украины войска и закончить войну. Никто даже не надеялся на столь большую поддержку крупнейших, мощнейших стран. Сегодня Россия получила по мордам", - подчеркнул Наливайченко.
По словам нардепа, важно понимать, что появилась антипутинская коалиция в G20.
"Я думаю, что в ближайшее время Россию выгонят из G20 и в группе останется 19 стран. Из 19 стран как минимум 14 стран уже антипутинская коалиция, и это позиция мировых лидеров", - подчеркнул Наливайченко.
- 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед мировыми лидерами по видеосвязи подчеркнул, что обращается к странам G19, исключив из списка Россию.
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