Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На саммите G20 Россия получила не просто сокрушительное поражение, на саммите прозвучало тотальное мировое требование по отношению к России - вывести из Украины войска и закончить войну. Никто даже не надеялся на столь большую поддержку крупнейших, мощнейших стран. Сегодня Россия получила по мордам", - подчеркнул Наливайченко.

По словам нардепа, важно понимать, что появилась антипутинская коалиция в G20.

"Я думаю, что в ближайшее время Россию выгонят из G20 и в группе останется 19 стран. Из 19 стран как минимум 14 стран уже антипутинская коалиция, и это позиция мировых лидеров", - подчеркнул Наливайченко.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед мировыми лидерами по видеосвязи подчеркнул, что обращается к странам G19, исключив из списка Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb