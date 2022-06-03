Антипутинская коалиция – гарантии безопасности для всех
Широкомасштабный международный вооруженный конфликт в центре Европы, вызванный агрессией России против Украины, чреват перерастанием в третью мировую войну. Чтобы предотвратить это, международное сообщество должно объединиться в антипутинскую коалицию. Ее целью должна стать ликвидация преступного режима, привлечение России к международной ответственности и создание надежных гарантий международной безопасности для всех
Управляемая путинским режимом Россия бросила вызов всему международному сообществу. Совершает варварские международные преступления против государств и народов, стремится разрушить базирующийся на уставе ООН международный правопорядок, нарушает общий мир и безопасность. С приходом к власти в России полковника КГБ Путина за фасадом псевдодемократических государственных институтов сформирован диктаторский тоталитарный расистский режим нацистского типа. Его ключевые элементы - разветвленный карательный аппарат, мощная пропагандистская машина и численная армия.
Давая отпор российской агрессии, Украина ведет борьбу за само свое существование и одновременно защищает жизненно важные геополитические интересы евроатлантического сообщества, демократий других регионов мира и всего международного сообщества.
Международное противодействие России началось фактически сразу после 20 февраля 2014 года, с началом ее вооруженной агрессии против Украины. Осудив действия России как акт агрессии, введя против нее международные санкции и начав оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, объективно был начат процесс формирования антипутинской коалиции.
После широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года и шока, вызванного их варварской жестокостью в отношении гражданского населения Украины, этот процесс значительно ускорился. Ведущую роль в объединении всего свободного мира сыграли США и Великобритания. Переломным моментом стала встреча министров обороны 43 стран мира на базе Рамштайн. Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине стал важным событием, указывающим на четкие параллели между Путиным и Гитлером.
Активная и действенная поддержка Украины Соединенными Штатами и Великобританией делают их ключевыми игроками антипутинской коалиции.
Сверхзадачей украинской дипломатии должно стать целенаправленное сотрудничество с участниками Консультативной группы, основанной в Рамштайне, с целью формального ее превращения в широкую антипутинскую коалицию типа антигитлеровской коалиции времен Второй мировой войны.
Чрезвычайно важным остается точное определение задач и целей антипутинской коалиции. Ими должны стать:
1. Предоставление Украине всесторонней военной помощи, в том числе путем быстрого бесперебойного снабжения тяжелого наступательного оружия для достижения победы над Россией, содействия повышению эффективности украинских Вооруженных Сил и развитию собственного оборонно-промышленного комплекса.
2. Координация санкционной политики и применение участниками коалиции конкретных санкционных мер в отношении России для достижения экономического коллапса и краха путинского режима.
3. Привлечение России к международно-правовой ответственности как государства за грубые и системные нарушения международного правопорядка и индивидуальное уголовное наказание высшего военно-политического руководства за совершение международных преступлений.
Ответственность России должна сопровождаться полным демонтированием путинского режима. Только так можно восстановить мир, справедливость и международный правопорядок. Основательно недопустимо и невозможно украинско-российское послевоенное урегулирование в условиях сохранения путинского режима и уступок России на основе ее неправомерных требований. Такое урегулирование будет поощрять Россию к новой войне, в которую снова так или иначе будут вовлечены другие государства.
Для предотвращения этого мирный договор Украины с Россией должен быть подписан государствами антипутинской коалиции и должен предусматривать международно-правовую ответственность России за преступление агрессии, совершенное не только против Украины, но и против Республики Молдова, Чеченской Республики Ичкерия, Грузии. Современная Россия является системным злом, требующим системного и полного наказания.
На военно-политическое руководство России должна быть возложена индивидуальная уголовная ответственность за все международные преступления, совершенные в ходе всех агрессивных войн, которые Россия вела после распада СССР.
Сегодня обсуждается вопрос о возможном создании Специального международного военного трибунала, поскольку юрисдикционные ограничения некоторых положений Римского устава существующего Международного уголовного суда в принципе делают невозможным привлечение к ответственности военно-политического руководства России за преступление агрессии. Вместе с тем, Римский устав предусматривает возможность применения его положений о наказаниях за преступления геноцида, военные преступления и преступления против человечности, но только за преступления, совершенные после 1 июля 2002 г. – даты вступления в силу. Следовательно, механизм МКС сегодня может быть задействован для частичного наказания путинских военных преступников. Вместе с тем следует понимать, что уголовное наказание высшего военно-политического руководства России может реально состояться только в случае установления и привлечения к ответственности этого государства как такового. Таким образом, приоритетная задача антипутинской коалиции должна заключаться в обеспечении привлечения к международно-правовой ответственности российского государства. В соответствии с современным международным правом, привлечение государства к ответственности за акты агрессии, военные преступления и преступления против человечности не имеют сроков давности.
Кроме того, на государство-агрессора ложится ответственность не только перед отдельными государствами, ставшими объектом агрессии, но и перед всем международным сообществом. Все государства, использующие свое право на индивидуальную и коллективную самооборону от агрессии в соответствии со статьей 51 устава ООН, имеют право требовать от государства-агрессора компенсации всех убытков, которые они понесли во время отпора агрессии. Это означает, что международно-правовая ответственность России предусматривает ее обязанность осуществить компенсацию ущерба, причиненного Республике Молдова, Чеченской Республике Ичкерия, Грузии и Украине, а также возместить все убытки, понесенные государствами антипутинской коалиции. Эти убытки должны учитываться:
1) средства, которые они потратили на вооруженную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, включая средства на помощь украинским беженцам за границей;
2) расходы, вызванные применением против России международно-правовых санкций.
Сейчас начались дискуссии о том, что для послевоенного экономического возрождения Украины следует привлекать фонды и ресурсы Евросоюза или ввести проект вроде плана Маршалла. Конечно, такой подход не следует исключать, но Украина должна требовать компенсации всех экономических затрат и реализации планов возрождения национальной экономики за счет средств России как государства-агрессора.
Особенности ответственности за преступление агрессии состоят и в том, что возможно ограничение суверенитета и международно-правовой субъектности государства-агрессора, а также лишение его частей собственной территории, особенно в случаях, когда они были приобретены неправомерным путем.
В случае России должны быть: демонтирована система пропаганды рашистской идеологии, а сама идеология запрещена; реформированные карательные органы, в первую очередь ФСБ; созданы условия для свободного самоопределения народов и наций, которые были в свое время повержены кремлевским империализмом и ныне насильственно содержатся в составе России; деоккупированные неправомерно захваченные в прошлом территории других государств.
Россия должна быть лишена статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
В России должно быть изъято и уничтожено все оружие, использование которого запрещено международным гуманитарным правом, и введен запрет на оснащение российских вооруженных сил наступательным оружием.
Вместе с Россией к ответственности должна быть привлечена и Республика Беларусь. Учитывая тот факт, что в нападении на Украину вооруженные силы Республики Беларусь непосредственного участия не принимали и что разрешение на использование ее территории вооруженными силами РФ было санкционировано администрацией, возглавляемой самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, ответственность белорусского государства может быть ограничена уголовным наказанием лично Лукашенко и отдельных лояльных ему представителей высшего белорусского военно-политического руководства. Эта клика фактически выполняет функции оккупационной администрации, которая находится под тотальным контролем путинской России.
Антипутинская коалиция должна стать ответом международного сообщества на преступное поведение России, системно, постоянно и грубо разрушающего международный правопорядок, нарушающего общий мир и безопасность и порождающего риски будущих серьезных посягательств на суверенитет и территориальную целостность отдельных государств мира. Завершению ее создания нет разумной альтернативы, поскольку путинский режим не стремится к прекращению войны с Украиной, отказывается восстановить ее территориальную целостность и в принципе не может к цивилизованному и честному послевоенному урегулированию. Путинский режим представляет собой тотальную угрозу цивилизованному демократическому миру, всеобщему миру и безопасности человечества.
Создание свободолюбивыми государствами мира антипутинской коалиции и выполнение поставленных перед ней задач должно стать их исторической миссией. Ее успешное осуществление непременно приведет к восстановлению и установлению справедливого мира, укреплению основанного на правилах международного правопорядка, а следовательно, созданию надежных гарантий безопасности для всех.
В заключение несколько слов о ядерном ударе, который Кремль якобы может нанести ответный. Это главный аргумент сторонников умиротворения Путина.
В Кремле точно знают об абсолютном превосходстве Запада над Россией в военной, экономической и технологической сферах, в человеческих ресурсах, стратегическом планировании и геополитических влияниях. В Москве также осознают, что Россия непременно терпит поражение в вооруженном противостоянии с НАТО. Однако Кремль сознательно использует ядерные угрозы как средство шантажа. Если сейчас Москве удастся запугать Запад ядерным оружием, то это приведет к опасному прецеденту и будет побуждать других к такому шантажу. Это будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка.
Руководство НАТО уже сейчас должно публично предупредить Москву о конкретных негативных последствиях для России в случае применения им первого ядерного оружия.
Выпросить у Путина реальный мир не получится. Россию можно только принудить к справедливому миру.
Киев, 20 мая 2022 года.
Владимир Василенко, профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия", Чрезвычайный и Полномочный Посол
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