Антипремия "Золотая малина" за сомнительные достижения в киноискусстве объявила номинантов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт кинопремии.



Рекордное количество номинаций (девять) в этом году получила фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix. По пять номинаций получили фильмы "Карен" и "Женщина в окне", "Космический джем: новые легенды" и "Дорогой Эван Гансен" – четыре, "Бесконечность" – три.



Среди актеров и актрис, номинированных на "Золотую малину" - Джаред Лето, Эми Адамс, Марк Уолберг, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мел Гибсон и другие.



Основной список антипремии выглаживает так:



Худший фильм:

"Диана: Мюзикл";

"Бесконечность";

"Карен";

"Космический джем: Новые легенды";

"Женщина в окне".

Скотт Иствуд ("Опасный");

Роу Гартрампф ("Диана: Мюзикл");

Леброн Джеймс ("Космический джем: Новые легенды");

Бен Платт ("Дорогой Эван Гансен");

Марк Волберг ("Бесконечность").

Эми Адамс ("Женщина в окне");

Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл");

Меган Фокс ("Полночь в высокой траве");

Терин Мэннинг ("Карен");

Руби Роуз ("Ангел мести").

Эми Адамс ("Дорогой Эван Гансен");

Софи Куксон ("Бесконечность");

Эрин Дэйви ("Диана: Мюзикл");

Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл");

Терин Мэннинг ("Все до последнего").

Бен Аффлек ("Последняя дуэль");

Ник Кэннон ("Поганцы");

Мэл Гибсон ("Опасный");

Гарет Киген ("Диана: Мюзикл");

Джаред Лето ("Дом Gucci").

Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл");

Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Гансен");

Коук Дэниелс ("Карен");

Ренни Гарлин ("Плохие");

Джо Райт ("Женщина в окне").

"Диана: Мюзикл";

"Карен";

"Женщина в окне";

"поганцы";

"Афера Оливера Твиста".

Худший актер:Худшая актриса:Худшая актриса второго плана:Худший актер второго плана:Худший режиссер:Худший сценарий:Актеру Брюсу Уиллису в этом году посвятили отдельную категорию - "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года". В нее вошли ленты: "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Глухой угол", "Крепость", "Полночь в высокой траве", "За пределом жизни" и "Выжить в игре".Кинопремия "Золотая малина" вручается за сомнительные достижения в киноискусстве, она является своеобразным антиподом кинопремии "Оскар". По традиции номинантов "Золотой малины" объявляют за день в оскаровские, а лауреаты - 26 марта, в преддверие официальной церемонии вручения "Оскаров".