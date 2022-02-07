Антипремия "Золотая малина" за сомнительные достижения в киноискусстве объявила номинантов
Антипремия "Золотая малина" объявила номинантов, среди которых - актеры Джаред Лето, Бен Афлек и другие
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт кинопремии.
Рекордное количество номинаций (девять) в этом году получила фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix. По пять номинаций получили фильмы "Карен" и "Женщина в окне", "Космический джем: новые легенды" и "Дорогой Эван Гансен" – четыре, "Бесконечность" – три.
Среди актеров и актрис, номинированных на "Золотую малину" - Джаред Лето, Эми Адамс, Марк Уолберг, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мел Гибсон и другие.
Основной список антипремии выглаживает так:
Худший фильм:
- "Диана: Мюзикл";
- "Бесконечность";
- "Карен";
- "Космический джем: Новые легенды";
- "Женщина в окне".
Худший актер:
- Скотт Иствуд ("Опасный");
- Роу Гартрампф ("Диана: Мюзикл");
- Леброн Джеймс ("Космический джем: Новые легенды");
- Бен Платт ("Дорогой Эван Гансен");
- Марк Волберг ("Бесконечность").
Худшая актриса:
- Эми Адамс ("Женщина в окне");
- Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл");
- Меган Фокс ("Полночь в высокой траве");
- Терин Мэннинг ("Карен");
- Руби Роуз ("Ангел мести").
Худшая актриса второго плана:
- Эми Адамс ("Дорогой Эван Гансен");
- Софи Куксон ("Бесконечность");
- Эрин Дэйви ("Диана: Мюзикл");
- Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл");
- Терин Мэннинг ("Все до последнего").
Худший актер второго плана:
- Бен Аффлек ("Последняя дуэль");
- Ник Кэннон ("Поганцы");
- Мэл Гибсон ("Опасный");
- Гарет Киген ("Диана: Мюзикл");
- Джаред Лето ("Дом Gucci").
Худший режиссер:
- Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл");
- Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Гансен");
- Коук Дэниелс ("Карен");
- Ренни Гарлин ("Плохие");
- Джо Райт ("Женщина в окне").
Худший сценарий:
- "Диана: Мюзикл";
- "Карен";
- "Женщина в окне";
- "поганцы";
- "Афера Оливера Твиста".
Актеру Брюсу Уиллису в этом году посвятили отдельную категорию - "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года". В нее вошли ленты: "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Глухой угол", "Крепость", "Полночь в высокой траве", "За пределом жизни" и "Выжить в игре".
Кинопремия "Золотая малина" вручается за сомнительные достижения в киноискусстве, она является своеобразным антиподом кинопремии "Оскар". По традиции номинантов "Золотой малины" объявляют за день в оскаровские, а лауреаты - 26 марта, в преддверие официальной церемонии вручения "Оскаров".
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