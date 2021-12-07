Антипремия "Это яйцо" за сексистские публикации и высказывания назвала "победителей" в 2021 году

Об этом сообщает "Детектор медиа".



Издание отмечает, что победителей выбирали путем голосования по короткому списку претендентов в трех номинациях: "Сексистское высказывание", "Сексистский материал" и спецпремии "Морализатор года".



Так, антипремию "Это Яйцо" 2021 года в номинации "Сексистский материал" получило ривненское интернет-издание "РадиоТрек" за статью "Изнасиловал?! "Молодой красавец-хореограф, за которым бегали стаи учениц" (ФОТО/ВИДЕО)" журналиста Максима Розенко. .



Руководитель ОО "Женщины в медиа", член Комиссии по журналистской этике Лиза Кузьменко во время пресс-конференции в агентстве Укринформ рассказала, что в тексте автор называет ученицу "криворожской Моникой Левински", а потенциального преступника идеализирует.



Интернет-издание "Комментарии" отметили за статью "Комментарии" запускают опрос "Самые сексуальные народные депутаты Украины (женщины) - ТОП-25".



В краткий список номинации "Сексистский материал" попали и телеканалы - ТРК "Украина" за статью "Мужчины на шоу "Я везу тебе красоту" рассказали, как реагируют на большую грудь" и 1+1 за спецпроект ТСН "Код доступа".



В номинации "Сексистское высказывание" лауреатом антипремии стал секретарь Коростышевского городского совета в Житомирской области Юрий Сарапийчук за оскорбительные высказывания относительно депутата Юлии Юзефович.



В эту номинацию также попал нардеп Сергей Рудык (депутатская группа "Партия "За будущее"), который 28 января 2021 года в парламенте сексистски прокомментировал выступление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой о законопроекте о реформе СБУ, назвав ее при этом "девочкой".



Специальную номинацию "Морализатор года" получила пресс-служба Херсонской полиции, которая сообщила о составленном протоколе на мать за то, что отец привел ребенка на площадку и оставил его там на несколько часов без присмотра.



Со всеми номинантами краткого списка антипремии можно ознакомиться по ссылке.



Справка: антипремию "Это яйцо!" вручают медийные общественные организации с 2019 года. Ее основали ОО "Женщины в медиа", Кампания против сексизма в медиа и политике "Повага", ОО "Институт массовой информации", Центр прав человека ZMINAa, ОО "Детектор медиа", ОО "Украинский Хельсинкский союз по правам человека".



В прошлом году Антипремию получили народные депутаты от "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия, кандидат на должность городского головы Одессы Евгений Червоненко, начальник Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в Кривом Роге Павел Дабижа, канал ZIK, "Новости Черкасчины" , "Таблоид 18000", "Гал-инфо", нардеп-"слуга" Ирина Верещук.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb