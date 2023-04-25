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OPINION

Антипович хочет нам впарить истерию: "какжемыбезтебя"

25 апреля, 2023 вторник
10:09
Мнение

На Украинской правде вышел материал с руководителем социологической группы "Рейтинг" Алексеем Антиповичем

И он считает, что если Владимир Зеленский думает не идти на второй президентский срок, то:

– Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого.

Божечки! Либо это явно заказной материал из офиса президента (я лично убежден, что чувака мотивировали так сказать), либо мы ничтожный народ.

Ну такой, как сеседушки.

Там да, там царя могут умолять:

- Отец радной, на каво ты оставляешь нас? Как же мы без тебя? Там чем больше Сталин мучил народец, тем больше плакали о нем.

Но ведь не все народы одинаковы.

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Почему логика Антиповича абсолютно ошибочна? Потому что всегда существует замещенный выбор.

Почему логика Антиповича абсолютно ошибочна? Потому что всегда существует замещенный выбор

Вот и я думал, что футбольная сборная времен капитанства Шевченко была очень сильной.

Но мы все понимали, что на нем украинский футбол не закончится.

Ну, уйдет на пенсию Шева – будет Ярмоленко. Даже если сборная без Шевы и еще нескольких сильных игроков ослабнет — она не сдуется абсолютно.

А тем более в нашем случае – в футбол (управление государством) пришли играть чуваки из водного поло (шоубиза).

Они были уверены, что если в игре есть мяч, они справятся.

Тем более что тренер (ИгарьВалеричКаламойский) — говорил:

- А что там играть в футбол. Бросил и отплывай в сторону.

А бросать они умеют.

Ну вот они до шашлыков и доигрались.

Так что нам бы без таких футболистов...

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Но я о другом. В 2019-м, если бы не было Зеленского, был бы батл Петра и Юли.

Совершенно так бывает в мажоритарных округах.

Вы меряете кандидатов А и Б — и у них примерно поровну. Вы запускаете кандидата В, который топчется на том же электорате, что и Б, и А побеждает.

И когда в опросе вы спрашиваете: что будет, если не будет ни А, ни Б?

У людей нет ответа, потому что В — большинству не нравится.

И что? За 60 дней до выборов регистрируются П, Ю, еще П, может быть С, может быть даже Ар.

И люди легко разберутся, кого любить, в кого плевать.

Ну, как легко. Им будут внушать. Покупать на хотелки (мира, халяву, пенсии в 55 лет) — и они определятся.

Вывод – Антипович хочет нам впарить тему саседушек. Истерию: "какжемыбезтебя".

В ОПе Ермак спит и видит и второй термин Зеленского, и новое монобольшинство. Но более баранистое и дисциплинированное. Чтобы потом к концу второго срока отменить президентство и чтобы уже премьер Зеленский правил еще лет 20. Чтобы превратить Украину в орбановскую Венгрию. Ну, или в Беларусь

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А на самом деле – в ОПе Ермак спит и видит и второй термин Зеленского, и новое монобольшинство. Но более баранистое и дисциплинированное.

Чтобы потом к концу второго срока отменить президентство и чтобы уже премьер Зеленский правил еще лет 20. Чтобы превратить Украину в орбановскую Венгрию. Ну, или в Беларусь.

А на самом деле, если произойдет непоправимое, нас будут ждать новые неприятности.

А пипл не поймет, почему все херово.

Как сейчас — пипл не может отдуплить: - он голосовал за "хоть паржом", "договоримся посрединке", за "зато не бизнесснакрови" - а получил такие "шашлычки в мае" - что еще лет 100 будет тошнить.

Но пипл в причинно-следственных связях не отдупляет.

И за неотдуплина одних на фронт идут бороться хорошо понимающие.

Трудно воевать за тех, кто потом может опять не отдуплиться.

Это двойной подвиг.

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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