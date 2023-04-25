И он считает, что если Владимир Зеленский думает не идти на второй президентский срок, то:

– Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого.

Божечки! Либо это явно заказной материал из офиса президента (я лично убежден, что чувака мотивировали так сказать), либо мы ничтожный народ.

Ну такой, как сеседушки.

Там да, там царя могут умолять:

- Отец радной, на каво ты оставляешь нас? Как же мы без тебя? Там чем больше Сталин мучил народец, тем больше плакали о нем.

Но ведь не все народы одинаковы.

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Почему логика Антиповича абсолютно ошибочна? Потому что всегда существует замещенный выбор.

Почему логика Антиповича абсолютно ошибочна? Потому что всегда существует замещенный выбор

Вот и я думал, что футбольная сборная времен капитанства Шевченко была очень сильной.

Но мы все понимали, что на нем украинский футбол не закончится.

Ну, уйдет на пенсию Шева – будет Ярмоленко. Даже если сборная без Шевы и еще нескольких сильных игроков ослабнет — она не сдуется абсолютно.

А тем более в нашем случае – в футбол (управление государством) пришли играть чуваки из водного поло (шоубиза).

Они были уверены, что если в игре есть мяч, они справятся.

Тем более что тренер (ИгарьВалеричКаламойский) — говорил:

- А что там играть в футбол. Бросил и отплывай в сторону.

А бросать они умеют.

Ну вот они до шашлыков и доигрались.

Так что нам бы без таких футболистов...

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Но я о другом. В 2019-м, если бы не было Зеленского, был бы батл Петра и Юли.

Совершенно так бывает в мажоритарных округах.

Вы меряете кандидатов А и Б — и у них примерно поровну. Вы запускаете кандидата В, который топчется на том же электорате, что и Б, и А побеждает.

И когда в опросе вы спрашиваете: что будет, если не будет ни А, ни Б?

У людей нет ответа, потому что В — большинству не нравится.

И что? За 60 дней до выборов регистрируются П, Ю, еще П, может быть С, может быть даже Ар.

И люди легко разберутся, кого любить, в кого плевать.

Ну, как легко. Им будут внушать. Покупать на хотелки (мира, халяву, пенсии в 55 лет) — и они определятся.

Вывод – Антипович хочет нам впарить тему саседушек. Истерию: "какжемыбезтебя".

В ОПе Ермак спит и видит и второй термин Зеленского, и новое монобольшинство. Но более баранистое и дисциплинированное. Чтобы потом к концу второго срока отменить президентство и чтобы уже премьер Зеленский правил еще лет 20. Чтобы превратить Украину в орбановскую Венгрию. Ну, или в Беларусь

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А на самом деле – в ОПе Ермак спит и видит и второй термин Зеленского, и новое монобольшинство. Но более баранистое и дисциплинированное.

Чтобы потом к концу второго срока отменить президентство и чтобы уже премьер Зеленский правил еще лет 20. Чтобы превратить Украину в орбановскую Венгрию. Ну, или в Беларусь.

А на самом деле, если произойдет непоправимое, нас будут ждать новые неприятности.

А пипл не поймет, почему все херово.

Как сейчас — пипл не может отдуплить: - он голосовал за "хоть паржом", "договоримся посрединке", за "зато не бизнесснакрови" - а получил такие "шашлычки в мае" - что еще лет 100 будет тошнить.

Но пипл в причинно-следственных связях не отдупляет.

И за неотдуплина одних на фронт идут бороться хорошо понимающие.

Трудно воевать за тех, кто потом может опять не отдуплиться.

Это двойной подвиг.

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Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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