Антиолигархический законопроект повторяет путь Путина в 2000-х, - Андерс Ослунд
Шведский экономист Андерс Ослунд раскритиковал поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой ожидания о продаже СМИ большим бизнесом
Он также обратил внимание на сходство инициатив с теми шагами, которые делал президент России Путин в начале 2000-х годов. Об этом Ослунд заявил в ответ на слова Малюськи на Ялтинском форуме в Киеве (YES), передает Еспресо.TV .
"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Обычной, россиянам - покупать не позволят. Кто же это должно быть? Государство, руководящая партия? Путин в начале 2000-х отобрал медиа-власть у Бориса Березовского и передал не государству, а своим, путинским олигархам ", - цитирует Андерса Ослунда портал Главком .
"То, что вы предлагаете, - не третий путь, а путинский путь!" - отметил экономист.
- 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекту об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали четыре фракции парламента.
- 10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное