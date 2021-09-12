Антиолигархический законопроект повторяет путь Путина в 2000-х, - Андерс Ослунд

Он также обратил внимание на сходство инициатив с теми шагами, которые делал президент России Путин в начале 2000-х годов. Об этом Ослунд заявил в ответ на слова Малюськи на Ялтинском форуме в Киеве (YES), передает Еспресо.TV .

"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Обычной, россиянам - покупать не позволят. Кто же это должно быть? Государство, руководящая партия? Путин в начале 2000-х отобрал медиа-власть у Бориса Березовского и передал не государству, а своим, путинским олигархам ", - цитирует Андерса Ослунда портал Главком .



"То, что вы предлагаете, - не третий путь, а путинский путь!" - отметил экономист.