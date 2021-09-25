Антиолигархический закон Зеленского - инструмент для построения новой олигархии, - Осадчук

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

"Я не то, что не поддерживал "антиолигархический" закон, я абсолютно сознательно и однозначно голосовал красной кнопкой "против". И мне это делать было очень просто, ведь с первого дня, когда Владимир Зеленский озвучил свою специфическую законодательную инициативу в апреле 2021 года, я сразу публично сказал, что это звучит как бред. Это можно очень долго юридически обосновывать, но мне сразу было понятно, что этот законодательный продукт - это сплав криворожской школы КВН и криворожской школы права. Когда я почитал проект закона, который подали только в июне, то есть они полтора месяца говорили об этой инициативе, а текста не было, я понял, что был прав. Поэтому все эти 6 месяцев я не менял свою позицию, в отличие от некоторых коллег", - отметил Осадчук.

По мнению нардепа, антиолигархический закон с одной стороны - коммуникационная вещь, чтобы поднимать рейтинги, а с другой - инструмент для построения новой олигархии в Украине.

"Мы это уже видели в современной истории наших соседей. Владимир Путин, как только пришел к власти в России, тоже очень весело боролся с российскими олигархами. Кстати, успешно боролся: кто-то из них погиб в Лондоне, кто-то - сидел в тюрьме. Но на место старых олигархов пришли новые, которые сейчас контролируют миллиарды и миллиарды долларов. Так что эта инициатива Зеленского направлена на то, чтобы пускать пыль в глаза украинцам, зарабатывать себе рейтинги и расчищать дорогу для новых, будущих олигархов, среди которых вокруг президента есть много желающих", - сообщил Андрей Осадчук.

