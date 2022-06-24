Антимонопольный комитет разрешил Укрпочте купить банк

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в Telegram .

"В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпочта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпочта взялась за эту задачу. А еще – за задачу сэкономить средства стране. До 10 млрд грн за 3-4 года", - отметил Смилянский.

Он добавил, что Укрпочта ожидает решения Национального банка Украины

Покупка банка – часть стратегии Укрпочты. Еще в 2016 году Смилянский заявил о намерениях развития финансовых услуг через почтовый банк.

СМИ в ноябре 2021 года сообщили, что Укрпочта достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн грн.

В январе Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за выводом относительно приобретения "Альпари банка".