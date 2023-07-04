Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве и пресс-службу Укрнефтебурения.

"Считаем решение принятым под административным давлением с грубым нарушением закона", – заявили в Укрнефтебурении.

Сообщается, что АМКУ принял решение без привлечения Укрнефтебурения, позицию компании не учли.

В решении комитета указано, что доступ к этой информации ограничен.

Компания заявила, что ее акционеры будут оспаривать это решение в международных судах, включая Европейский суд по правам человека.

Что известно об Укрнефтебурении

В апреле Печерский районный суд Киева передал в управление АРМА корпоративные права частного акционерного общества "Укрнефтебурение", на которые был наложен арест в рамках уголовного производства.

5 апреля арестовали корпоративные права ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ООО "Ист Юроуп Петролеум".

29 мая отмечалось , что компания "Укрнафта" планирует проанализировать ликвидированные скважины, на некоторых из них могут возобновить добычу.

14 июня Укрнафта подписала с Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами договоры на управление правами газовых компаний "Укрнефтебурение", "Ист Юроуп Петролеум", "Сахалинское" и Сириус-1.