Антимонопольный комитет разрешил передать Укрнефтебурение Коломойского в управление Укрнафты
29 июня Антимонопольный комитет Украины разрешил передать управление правами газодобывающей компании "Укрнефтебурение" в управление государственной Укрнафты
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве и пресс-службу Укрнефтебурения.
"Считаем решение принятым под административным давлением с грубым нарушением закона", – заявили в Укрнефтебурении.
Сообщается, что АМКУ принял решение без привлечения Укрнефтебурения, позицию компании не учли.
В решении комитета указано, что доступ к этой информации ограничен.
Компания заявила, что ее акционеры будут оспаривать это решение в международных судах, включая Европейский суд по правам человека.
Что известно об Укрнефтебурении
В апреле Печерский районный суд Киева передал в управление АРМА корпоративные права частного акционерного общества "Укрнефтебурение", на которые был наложен арест в рамках уголовного производства.
5 апреля арестовали корпоративные права ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ООО "Ист Юроуп Петролеум".
29 мая отмечалось , что компания "Укрнафта" планирует проанализировать ликвидированные скважины, на некоторых из них могут возобновить добычу.
14 июня Укрнафта подписала с Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами договоры на управление правами газовых компаний "Укрнефтебурение", "Ист Юроуп Петролеум", "Сахалинское" и Сириус-1.
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