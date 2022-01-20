Антимонопольный комитет расследует продажу Фирташем крымского предприятия россиянам
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по собственной инициативе расследует факт продажи ПАО "Ukrainian chemical products" (ранее – "Крымский Титан") российской компании "Русский титан"
Об этом сообщает АМКУ в Facebook.
Отмечается, что Комитет будет устанавливать, является ли продажа активов концентрацией, нуждалась ли такая концентрация в разрешении АМКУ и являются ли такие действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
Как сообщили в АМКУ, 30 декабря 2021 года на официальном сайте Group DF и в ряде отечественных средств массовой информации распространили новость о продаже всех активов ПАО "Ukrainian chemical products" (Киев) компании "Русский титан" (Петрозаводск). АМКУ не получал каких-либо заявлений о приобретении этих активов от российской компании или других субъектов хозяйствования.
В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, на нового собственника активов ПАО "Ukrainian chemical products" будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за год, предшествующий его наложению.
В АМКУ напомнили, что мощности ОАО "Ukrainian chemical products" расположены в Армянске (АР Крым). Предприятие производит титановую продукцию. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем общества является Дмитрий Фирташ.
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