Антимонопольный комитет проверяет возможный сговор на рынке электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.



Согласно сообщению, АМКУ по собственной инициативе начал исследование наличия или отсутствия признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынке электроэнергии в связи со значительными колебаниями объемов купли-продажи на рынке "на сутки наперед" (РСН).



В пресс-службе отметили, что, по данным веб-портала госпредприятия "Оператор рынка", объемы торгов на РСН за 2 июля составили 58 377,20 МВт/ч, что на 35,5% меньше, чем в предыдущий день. В то же время средневзвешенная цена на РСН в этот день составляла 151,82 грн/МВт-ч, что на 22,2% меньше по сравнению с 1 июля.



Кроме того, на РСН в торговой зоне "ОЭС Украины" средневзвешенная цена 2 июля уменьшилась на 28,69% по сравнению с 1 июля и составила 1 034,52 грн/МВт-ч без НДС.



В пресс-службе также отметили, что на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) также сообщается о резком понижении цены на электроэнергию на РСН в первые дни июля из-за вывода спроса на рынок двусторонних договоров. Объем РСН в этот день уменьшился на 32 293 МВт/ч, или на 40%. Вследствие этого средневзвешенная цена РСН уменьшилась на 29% - до 1034,5 грн/МВт-час.



"По мнению специалистов Антимонопольного комитета, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии. Оно могло повлиять и на снижение цены на РСН из-за уменьшения спроса", - отметили в АМКУ, добавив, что подобные действия отдельных участников рынка имеют место периодически, а значит, могут быть умышленными.



Так, синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению цены на рынке РСН вследствие уменьшения спроса или к ее повышению - путем уменьшения предложения и увеличения спроса. Это приводит к изменению структуры рынка, в том числе - уровня конкуренции на нем.



В АМКУ отметили, что это может свидетельствовать о наличии признаков нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке электроэнергии.

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