Антимонопольный комитет оштрафовал Киевтранспарксервис на 2,6 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Как отмечается, по решению Киевского городского совета Киевтранспарксервис является единственным оператором по парковке транспортных средств, взысканию парковочного сбора и изготовлению абонементных парковочных талонов в Киеве. Также на это КП возложена реализация через ProZorro продажи прав на размещение и/или обустройство парковок в столице.

В Комитете обнаружили, что в период с 5 марта 2019-го до 5 января 2021 года КП "Киевтранспарксервис", будучи монополистом, устанавливало для победителей электронных аукционов дополнительный единовременный платеж за право заключения договора о передаче в эксплуатацию парковочных площадок.

За отказ от заключения договора или от подписания актов приема-передачи площадок предусматривался штраф.

Временная административная коллегия АМКУ 15 июля признала Киевтранспарксервис нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции.

Действия КП "Киевтранспарксервис", которые заключались в "вымогательстве от победителей электронных аукционов уплаты единовременного платежа и взымании штрафов за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи", признаноы злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке продажи прав на эксплуатацию парковочных площадок в Киеве.

Киевтранспарксервис оштрафован на 2,6 млн грн. КП должен устранить нарушения и в течение 10 дней сообщить об этом АМКУ.

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