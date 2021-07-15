Антимонопольный комитет оштрафовал Киевтранспарксервис на 2,6 млн грн
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал КП "Киевтранспарксервис" на 2,6 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции
Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
Как отмечается, по решению Киевского городского совета Киевтранспарксервис является единственным оператором по парковке транспортных средств, взысканию парковочного сбора и изготовлению абонементных парковочных талонов в Киеве. Также на это КП возложена реализация через ProZorro продажи прав на размещение и/или обустройство парковок в столице.
В Комитете обнаружили, что в период с 5 марта 2019-го до 5 января 2021 года КП "Киевтранспарксервис", будучи монополистом, устанавливало для победителей электронных аукционов дополнительный единовременный платеж за право заключения договора о передаче в эксплуатацию парковочных площадок.
За отказ от заключения договора или от подписания актов приема-передачи площадок предусматривался штраф.
Временная административная коллегия АМКУ 15 июля признала Киевтранспарксервис нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции.
Действия КП "Киевтранспарксервис", которые заключались в "вымогательстве от победителей электронных аукционов уплаты единовременного платежа и взымании штрафов за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи", признаноы злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке продажи прав на эксплуатацию парковочных площадок в Киеве.
Киевтранспарксервис оштрафован на 2,6 млн грн. КП должен устранить нарушения и в течение 10 дней сообщить об этом АМКУ.
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