Антимонопольный комитет исследует ценообразование на услуги экспресс-тестирования в пунктах пропуска на госгранице
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует возможное завышение цен на услуги экспресс-тестирования в двух пунктах пропуска на государственной границе
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, Комитет начал исследовать вопросы соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции на рынках услуг экспресс-тестирования на COVID-19, предоставляемых на территории пунктов пропуска через госграницу. Это произошло из-за многочисленных обращений граждан, недовольных организацией эпидемиологического контроля на пунктах пропуска.
"Уже сейчас из обращений граждан и сообщений СМИ можно сделать предварительный вывод, что цены на экспресс-тестирование в пунктах пропуска выше, чем в других местах", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что обращения касаются именно ценообразования на эти услуги. Также в обращениях говорится о процедурах определения клиник или лабораторий, получающих право предоставлять соответствующие услуги.
Следовательно, в Комитете видят, что указанные требования создают предпосылки для монополизации рынка экспресс-тестирования на каждом отдельном пункте пропуска.
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