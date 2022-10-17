Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Экономист прокомментировал повышение почти вдвое цены на яйца: "С одной стороны растет стоимость комбикормов для кур, уменьшилось количество птицефабрик, также увеличилась стоимость электроэнергии для промышленных предприятий, сезонный фактор – это все объективные факторы, которые толкают цену в гору. Однако, рост фактически на 100% необоснован, потому что ни один из вышеназванных элементов не вырос в два раза, то есть у нас есть другие причины, а именно то, что производители яиц в Украине, чувствуя ситуацию в свою пользу в монопольном положении, решили этим воспользоваться. и начали поднимать цены намного выше, чем они были экономически обоснованы".



Илья Несходовский добавил, что результатом такого роста, мы увидели цены 70 грн за десяток яиц, а в некоторых регионах 75-80 грн, и такие цены абсолютно безосновательны.



"Объективная цена должна колебаться в районе 50 грн, максимум 60 грн за десяток, и тогда можно было бы говорить, что сработали объективные факторы роста цены. По моему мнению, Антимонопольный комитет, несмотря на войну, должен начать расследование и установить, кто конкретно злоупотребляет текущей ситуацией и кто спекулирует для того, чтобы получить большую прибыль", - отметил Несходовский.

Ранее первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины и член Украинского совета бизнеса Михаил Непран отметил, что к середине зимы или весне цены на яйца стабилизируются

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