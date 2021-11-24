"Коломойскому разрешили не платить штраф в 4,7 млрд": Федина прокомментировала правительственный "план борьбы с олигархами"
Антимонопольный комитет должен использовать существующие механизмы борьбы с олигархами
Об этом заявила народный депутат София Федына в эфире программы "Итоги с Анной Валевской".
Она прокомментировала принятие правительством "Плана мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)"
"Мне интересны в этом плане две вещи. Первое в этом плане - указанное усиление антимонопольного комитета. Если мы боремся с монополиями, а олигархи - это монополия на рынках и пользование этим влиянием, надо бы использовать существующие механизмы АМКУ. Он не действует, потому что его возглавляет коллега жены (президента Владимира, - ред.) Зеленского", - заявила она.
Нардеп прокомментировала заявление министра юстиции Дениса Малюськи о том, что отдельным пунктом в плане является борьба с влиянием на медиарегулирование.
"Слуги" заявили, что на все толерантные каналы они ходить не будут. И вишенка на торте, как власть борется с олигархатом – это то, что (олигарху Игорю, – ред.) Коломойскому разрешили не платить штраф 4,7 млрд грн за монополию на АЗС. Буквально сегодня было решение Северного апелляционного суда Киева", – отметила Федина.
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