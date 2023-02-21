Антикремлевская коалиция состоит из 54 государств и все верят в победу Украины, - Резников
Все 54 международных партнера и союзника Украины решительно настроены на победу в войне, которую развязала Россия
Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"По сути антикремлевская коалиция уже состоит из 54 государств. Столько делегаций было во время встречи сначала на полях "Рамштайна", - отметил чиновник.
По словам Резникова, поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках "Рамштайна" там еще была встреча министров обороны стран НАТО. Украина была приглашена как гость на почетном месте.
"Если кто-то думает, что есть синдром усталости от Украины, от войны, то это не так. Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу. Это абсолютно другие настроения, чем год назад. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы", - указал глава Минобороны.
Чиновник подчеркнул, что весь мир вдохновляется героизмом наших защитников и защитниц, гражданских, всех украинцев. И желает быть соавтором нашей победы.
Кроме этого, Резников заверил, что во время заседаний "Рамштайна" никакие политические вопросы, в том числе по поводу переговоров с Россией, не обсуждаются.
"От слова "совсем". Обсуждается помощь Украине оружием, запуски ВПК, чтобы они производили снаряды, оружие, пополняли свои склады, чтобы улучшить наши способности, и все понимают, что нам нужно идти в контрнаступление. Все понимают, что нам нужно остановить россиян , что нам нужно освободить временно оккупированные территории", – добавил министр.
Следующее заседание группы военной поддержки Украины "Рамштайн" может состояться в середине марта.
- Напомним, накануне министр обороны Алексей Резников заявил , что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
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