Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В целом никто не хочет жить при антиковидных ограничениях, которые в Китае жесткие, даже ограничивают физическое передвижение, а также ослабляют экономику страны. Эти антиковидные бунты очень серьезны, потому что они потенциально могут подорвать легитимность правления Коммунистической партии Китая", - прокомментировал аналитик.



Петр Шевченко отметил, что подобные бунты могут разрушить страну изнутри, как это уже было неоднократно в истории Китая, когда народные массы бунтовали и это уничтожало китайские династии, как, например, династию Мин в XVII веке.



"А сейчас власть услышала народ и пошла на уступки. Поэтому сегодня Китай будет постепенно отходить от почти трехлетней антиковидной политики и принимать меры по экономическому восстановлению", - отметил Шевченко.

26 ноября в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19.

Также по публикации Reuters известно, что Китай бьет суточные рекорды по количеству больных коронавирусом.

27 ноября BBC сообщала, что в Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина.

1 декабря Reuters сообщили, что Китай планирует ослабить ограничения по COVID-19 из-за протестов в стране.

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