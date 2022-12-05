Антиковидные бунты являются угрозой для власти Китая, потому что могут подорвать легитимность правления Коммунистической партии, - эксперт-международник Шевченко
Петр Шевченко, аналитик, аспирант кафедры международной экономики Цзилинского университета, считает, что подобные бунты могут подорвать страну изнутри, как это уже было неоднократно в истории Китая
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В целом никто не хочет жить при антиковидных ограничениях, которые в Китае жесткие, даже ограничивают физическое передвижение, а также ослабляют экономику страны. Эти антиковидные бунты очень серьезны, потому что они потенциально могут подорвать легитимность правления Коммунистической партии Китая", - прокомментировал аналитик.
Петр Шевченко отметил, что подобные бунты могут разрушить страну изнутри, как это уже было неоднократно в истории Китая, когда народные массы бунтовали и это уничтожало китайские династии, как, например, династию Мин в XVII веке.
"А сейчас власть услышала народ и пошла на уступки. Поэтому сегодня Китай будет постепенно отходить от почти трехлетней антиковидной политики и принимать меры по экономическому восстановлению", - отметил Шевченко.
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