Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 1 сентября полностью удовлетворила исковые требования Министерства юстиции и приняла решение взыскать в доход государства активы российского гражданина, на которого указом президента Украины наложены санкции.

"Это первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине. Такая конфискация, предусмотренная Законом Украины "О санкциях", носит исключительный характер и может применяться только во время действия военного положения к тем лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении суда, размещенном на сайте ВАКС без указания фамилии.

Судом установлена связь между деятельностью ответчика как конечного бенефициарного владельца ряда юридических лиц, занимающихся изготовлением беспилотных летательных аппаратов для российской армии, и фактом использования БПЛА в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

Подробнее об этом решении в Фейсбуке сообщает Центр противодействия коррупции.

Активисты отмечают, что ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Также конфисковали доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:

42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье)

59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев)

59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев)

42,09% в ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье)

34,21% в АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).

Решение приняла коллегия судей ВАКС в составе Широкой, Мойсака и Саландяк.

В Украине Евтушенков трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты "Форт" от Януковича и получил полное содействие со стороны тогдашней украинской власти.

Владимир Евтушенков – один из самых богатых людей России. По состоянию на 2021 год его состояние составляло 3,4 миллиарда долларов. Один из его основных капиталов – АФК "Система". Она владеет концерном "РТИ Системы", входящим в крупнейшие оборонные компании мира, разрабатывая для российского вооружения системы управления и связи, радиотехническое оборудование. Например, стационарные радиолокационные станции "Воронеж", предназначенные для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и других аэродинамических объектов.

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