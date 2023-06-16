Об этом говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

"Общественный антикоррупционный совет создан как общественный орган противодействия коррупции при Министерстве обороны во времена наиболее резонансных коррупционных событий. Но и раньше Министерство всегда окружали коррупционные скандалы, сделки, уголовные дела и приговоры. Правильно, что деятельность Совета вызывает внимание со стороны украинского общества. это сложное время на членах Совета лежит большая ответственность, ведь в военный период коррупция убивает в буквальном смысле, а расстояние от текущего состояния коррупции в Министерстве обороны до образцового долгое, поскольку это состояние формировалось десятилетиями и требует коренных изменений. Сегодня все не о них, к сожалению", - говорится в сообщении.

В Совете при Минобороны заявили, что, стремясь к кардинальным изменениям, требующим системной работы, Общественный антикоррупционный совет также ставит и выполняет оперативные задачи. Это позволяет улучшать ситуацию уже сегодня.

"Именно такой, оперативной, стала задача участия Совета в текущих закупках Министерства. Изменения, которых мы стремились достичь при закупках питания на второе полугодие 2023 года, коренным образом не исправили системы. Это и не было возможным", - отмечается в сообщении.

Однако, по их словам, только несколько улучшений уже стоили усилий и рисков:

- в рамках тесной коммуникации разных стейкхолдеров при лидерстве Минэкономики торги были выведены на Прозорро, они стали открытыми, с использованием аукционов;

– Министерство обороны внедрило предельные цены на отдельные пищевые продукты;

- цена закупки по лотам, где определен победитель, снижена более чем на 3 миллиарда.

В то же время сохранилось распределение заказов на огромные лоты с территориальной привязкой к областям и неопределенной логистической составляющей, что существенно сузило возможности для участия в аукционе новых участников. Практически пул поставщиков армии не поменялся, как и способы их конкуренции между собой.

"В течение последней недели рядом компаний предприняты попытки судебного обжалования торгов. Один иск уже выиграло Минобороны, часть оставлены судами без рассмотрения. После этого участники торгов начали медийное давление на представителей антикоррупционного совета, обвиняя их в подыгрывании определенным компаниям", - отметили в антикоррупционном совете.

В этой связи мы, члены Общественного антикоррупционного совета при МО заявили следующее:

- "Совет выступает за соблюдение процедур прозрачности и конкурентности в ходе торгов, проводимых Министерством обороны;

- Публичное давление на нас ни к чему не приведет, мы также ответственно и добросовестно будем противодействовать коррупции в системе МО. Поскольку коррупция во время войны означает смерти наших военнослужащих из-за нехватки боеприпасов, мин, техники, медицинского оборудования;

- Включение в медийную кампанию таких лиц, как Шарий и Рабинович лишь демонстрирует, откуда идет наибольший интерес к разрушению обороноспособности Украины".

"Для проверки первичных бенефициаров компаний, победивших в торгах, мы использовали сервисы YouControl, которая уже оказала свою поддержку. Однако Совет продолжит исследование связей и взаимного влияния среди компаний-участников торгов, их должностных лиц, чиновников. В случае необходимости имеем поддержку в отношении наших обращений в соответствующие следственные и антикоррупционные органы для дальнейших проверок", - отметили в организации.