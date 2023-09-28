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Антикоррупционный реестр НАПК снова доступен в "Дии"

28 сентября, 2023 четверг
13:39
Технологии Приложение "Дия"

Антикоррупционный реестр Национального агентства по предотвращению коррупции теперь снова доступен на Едином госпортале открытых данных

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По словам министра, теперь каждый может проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции, чтобы не сотрудничать с предприятиями и людьми, имеющими коррупционный бэкграунд. Также реестр поможет журналистам и общественности разоблачать коррупционные схемы.

"Во время полномасштабного вторжения доступ ко многим реестрам закрыли из-за вопросов безопасности. Команда Минцифры работает с силовым блоком, чтобы максимально открыть доступ к данным, ведь прозрачность - основа демократического общества", - добавил министр.

  • Минцифра запустила пилотный проект "IT-студии" в Дии. Образование для школьных уроков информатики, где дети будут изучать механизмы работы искусственного интеллекта и программирования.
Общество
Украина
корупція в Україні
Дія
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