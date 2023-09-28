Антикоррупционный реестр НАПК снова доступен в "Дии"

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По словам министра, теперь каждый может проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции, чтобы не сотрудничать с предприятиями и людьми, имеющими коррупционный бэкграунд. Также реестр поможет журналистам и общественности разоблачать коррупционные схемы.

"Во время полномасштабного вторжения доступ ко многим реестрам закрыли из-за вопросов безопасности. Команда Минцифры работает с силовым блоком, чтобы максимально открыть доступ к данным, ведь прозрачность - основа демократического общества", - добавил министр.