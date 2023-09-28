Антикоррупционный реестр НАПК снова доступен в "Дии"
Антикоррупционный реестр Национального агентства по предотвращению коррупции теперь снова доступен на Едином госпортале открытых данных
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По словам министра, теперь каждый может проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции, чтобы не сотрудничать с предприятиями и людьми, имеющими коррупционный бэкграунд. Также реестр поможет журналистам и общественности разоблачать коррупционные схемы.
"Во время полномасштабного вторжения доступ ко многим реестрам закрыли из-за вопросов безопасности. Команда Минцифры работает с силовым блоком, чтобы максимально открыть доступ к данным, ведь прозрачность - основа демократического общества", - добавил министр.
- Минцифра запустила пилотный проект "IT-студии" в Дии. Образование для школьных уроков информатики, где дети будут изучать механизмы работы искусственного интеллекта и программирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.14
- EUR Покупка 39.78Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное