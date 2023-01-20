Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Наконец-то антикоррупционная вертикаль в Украине начинает давать результаты. Я очень хорошо помню сколько усилий было приложено в 2017-2018 годах, чтобы НАБУ, Высший антикоррупционный суд и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали функционировать в пользу государства. В конце концов, в 2019 году начали эти функции , что стало победой для нашего государства, ведь появилась надежда, что коррупционеры из высших эшелонов власти будут отвечать перед законом", - пояснил Синютка.

Нардеп также подчеркнул, что нужно дождаться суда над Коболевым для того, чтобы делать выводы.

"Что касается подозрения Коболеву, то я не владею информацией относительно 3 млрд грн, однако убежден, что скоро мы узнаем результаты следствия. Что касается премии в 260 млн грн, поскольку именно эта сумма фигурирует в основном обвинении, то, конечно, такая сумма немыслима для многих украинцев. С другой стороны он обязательно расскажет суду откуда была взята такая сумма и куда были потрачены средства", - добавил он.

1 февраля 2022 года Государственное бюро расследований провело обыски у экс-председателя Нефтегаза Андрея Коболева и в офисе Укртрансгаза по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн (~$78 млн по тогдашнему курсу; сейчас это 3,2 млрд грн) в 2020 году.

19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение, его обвиняют в завладении более 229 млн грн и предлагают меру пресечения в виде ареста или залога

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