Антарктида из космоса: астронавт NASA поздравил мир с Новым годом новой фотографией из МКС

Об этом говорится в Twitter астронавта.



"Счастливого 2022 года с МКС", - написал Чари.







Он рассказал, что команда МКС начала новый год с удивительным видом на Антарктиду, находясь у побережья Южной Америки.



Напомним, мимо Земли 6 января пролетит астероид величиной с автобус .