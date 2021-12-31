Антарктида из космоса: астронавт NASA поздравил мир с Новым годом новой фотографией из МКС
Астронавт NASA Раджа Чари опубликовал фотографию Антарктиды, которую сделал на Международной космической станции в пятницу, 31 декабря, и поздравил с новогодними праздниками
Об этом говорится в Twitter астронавта.
"Счастливого 2022 года с МКС", - написал Чари.
Он рассказал, что команда МКС начала новый год с удивительным видом на Антарктиду, находясь у побережья Южной Америки.
- Напомним, мимо Земли 6 января пролетит астероид величиной с автобус .
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