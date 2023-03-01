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Антарктический морской лед растаял до минимума за последние 45 лет

1 мартa, 2023 среда
15:28
Мир

Морской лед в Антарктике сократился до минимума за время наблюдений в 45 лет: сейчас его площадь составляет 1,79 миллиона квадратных километров

Об этом пишут в Science Alert.

Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) при Университете Колорадо утверждает что 21 февраля морской лед Антарктиды сократился до 1,79 миллиона квадратных километров. Это антирекорд за последние 45 лет наблюдения.

"Реакция Антарктиды на изменение климата отличается от реакции Арктики. Тенденция к сокращению морского льда может являться сигналом того, что глобальное потепление наконец-то влияет на плавучие льды вокруг Антарктиды, но нужно еще несколько лет, чтобы быть уверенным в этом", - отметил Тед Скамбос, старший научный сотрудник Совместного института исследований в области наук об окружающей среде (CIRES).

Утверждается, что последняя цифра предварительная, поскольку дальнейшее таяние в конце сезона все еще возможно: окончательные данные о таянии льда ожидаются в начале марта.

  • Напомним, в январе от ледяного плато Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон: это второй раскол за два года.
Общество
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